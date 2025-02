„First Dates Hotel“: Die fleischlichen Gelüste werden direkt befriedigt

Die Kandidaten der Vox-Dating-Serie „First Dates Hotel“ starten alle mit den gleichen Voraussetzungen: Sie sind Single und hoffen auf die große Liebe. Ähnlich wie bei „First Dates“ treffen sie sich zunächst zum Dinner. Wenn es matcht, verbringen sie noch ein paar gemeinsame Tage inmitten einer traumhaften, sonnigen Urlaubsidylle im mallorquinischen Hotel. Roland Trettl hat dabei wie gewohnt als Moderator ein Auge auf die Dates.

In der aktuellen Montagabend-Episode (24. Februar 2025) um 20.15 Uhr bei Vox ist Online-Redakteurin Laura (33) aus Dortmund eine der Teilnehmerinnen. Sie hat sich gründlich vorbereitet und plant, ihren potenziellen Traumpartner mit zwei besonderen Details zu überraschen. Diese könnten unterschiedlicher kaum sein.

Von der ersten Sekunde an werden die Vox-Zuschauer sofort merken: Diese Teilnehmerin bringt mächtig Feuer mit ins Format. „Am herausstechendsten ist bei mir, dass ich sehr offen und extrovertiert bin“, beschreibt Laura ihre Persönlichkeit. Dabei habe sie typische Ruhrgebiets-Charaktermerkmale wie Ehrlichkeit und Direktheit, auf die sich ein kommender Partner einstellen müsse.

Nach vier vorherigen Beziehungen wagt die Journalistin nun ein ganz neues und spezielles Dating-Experiment. Besonders fesseln möchte sie ihr Date mit ihren Salsa-Tanzkünsten, die sie den Barkeepern am Hotelpool schon einmal als Kostprobe zeigt. Laura sorgt für Furore und regt alle zum Mittanzen an. Selbst Moderator Roland Trettl packt das Tanzfieber und er zeigt, wie viel Rhythmus in ihm steckt.

Doch das eigentliche Highlight erwartet die Zuschauer noch – dabei hat es so etwas bei „First Dates Hotel“ noch nie gegeben! Laura bringt einfach kurzerhand ihr eigenes Essen auf einem Teller sowie ein eigenes Getränk mit ins Restaurant. Was hat es wohl damit auf sich? Mit großen Augen steht ihr Date-Partner Benni (35) da.

Einerseits fasziniert von Laura, andererseits verwundert über ihr fleischiges Mitbringsel. Plötzlich fasst Roland humorvoll zusammen: „Es wurde schon einmal etwas vorgekocht für dich!“ In Wahrheit hatte der renommierte Moderator das Ganze inszeniert: Vorher brachte er den mit Scheiben Brot und Leberwurst befüllten Teller zu Laura. Der Clou? Benni hatte sich vorab nichts sehnlicher gewünscht, als genau dieses simple, aber unerwartete Gericht.

Ob Laura schon vor dem eigentlichen Date damit bei Benni voll ins Schwarze trifft, bleibt abzuwarten. Eins steht fest: Mit so einer einzigartigen Überraschung wird der 35-Jährige auf jeden Fall nicht gerechnet haben und bestimmt ganz schön baff sein. Wie der eigentliche Showdown, das romantische Date der beiden, verläuft, wird am Montagabend (24. Februar) um 20.15 Uhr bei Vox zu sehen sein.