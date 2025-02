Nach „First Dates“: Antonia Hemmer spricht Klartext – „War so überrascht“

Influencerin Antonia Hemmer (24) zeigte sich in den vergangenen Jahren nicht nur ihren Fans bei Instagram, sondern sammelte auch einiges an Datingshow-Erfahrung. So begab sie sich bei der RTL-Kuppelshow „Bauer sucht Frau“ und zuletzt bei „Promi First Dates“ auf Partnersuche.

In der Vox-Datingshow erlebte sie ein romantisches Kennenlernen bei einem Dinnerdate mit dem 27-jährigen Justin, einem Podcaster und Leiter einer Marketing-Agentur aus Baden-Württemberg. War es ein echtes Desaster oder ein erstes Date mit Potenzial? Bei TikTok gewährte Antonia ihren Fans in einem Clip nun sehr weitreichende Einblicke.

Zu Beginn zeigt sich die Influencerin beeindruckt vom Konzept von „Promi First Dates“. Dabei lobt sie besonders ihren Cast und die nachfolgende Suche nach einem Match für sie. Trotz anfänglicher Skepsis war Antonia beim ersten Anblick ihres Datepartners überwältigt. So sagt sie: „Ich war so überrascht, als ich Justin gegenübersaß, wie gut es passt. Und ich glaube, auch das, was er angegeben hat, hat perfekt zu meiner Beschreibung gepasst.“

Zudem ruft sie ihre Follower dazu auf, mutig zu sein und sich der einzigartigen Datingerfahrung zu stellen. Die Gründe? Ihre eigenen großartigen Erlebnisse. „Es war ein wunderschöner Abend und eine wunderschöne Erfahrung. Ich will es auf gar keinen Fall missen. Deswegen: Bewerbt euch! Die suchen immer wieder ganz neue Leute!“

Schlussendlich lautet die entscheidende Frage: Was hat sich nach ihrem Date mit Justin ergeben? Ganz ehrlich gesteht sie ihren Fans: „Ihr habt es ja gesehen: Es war ein sehr, sehr schönes Date. Aber ich muss von meiner Seite aus sagen, dass da letztendlich der Funke einfach gefehlt hat. Ich weiß auch nicht, warum. Manchmal gibt es einfach keinen erklärbaren, plausiblen Grund.“

Alles in allem habe einfach das Gefühl gefehlt, ihn direkt wieder treffen zu wollen. Auch die weite Entfernung habe gegen weitere Treffen gesprochen. Ihr Datepartner Justin habe dies ähnlich gesehen. Dennoch würden die beiden immer noch im näheren Kontakt stehen und sich auf Instagram Messages schreiben.