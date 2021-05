„First Dates“: Bei IHR kann Roland Trettl nicht anders – „Ich muss es ja jetzt sagen“

Es ist doch immer wieder einer der spannendsten Momente bei „First Dates“ (Vox), wenn die Date-Partner zum ersten Mal aufeinandertreffen. Funkt es gleich – oder hält sich die Begeisterung in Grenzen?

Doch bevor das passiert, steht „First Dates“-Gastgeber Roland Trettl noch am Eingang und nimmt die Gäste in Empfang. Und manchmal kann auch er nicht anders, und muss seinen ersten Eindruck kundtun. So wie bei Nicole aus Wülfrath. Da konnte auch Roland Trettl nicht mehr an sich halten.

First Dates-Gastgeber Roland Trettl. Foto: picture alliance / Stefan Gregorowius/MG RTL D/dpa | Stefan Gregorowius

„First Dates“: Bei IHR rutscht es Roland Trettl raus

Die 34-jährige Nicole aus Wülfrath hofft, bei „First Dates“ einen interessanten Mann kennenzulernen. Jemanden, mit dem sie lachen kann, der ihren Humor teilt. Und der vielleicht etwas schüchtern ist, denn genau das findet Nicole bei Männern besonders attraktiv. „Ist eine Schwäche bei mir“, gibt die 34-Jährige zu.

----------------------

Das ist „First Dates“:

Royals-Report: Aktuelle News zum britischen Königshaus im Newsletter Wir schicken dir jeden Freitag aktuelle News und exklusive Geschichten zu Kate, Meghan und Co. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

„First Dates – Ein Tisch für zwei“ ist eine Kuppelshow aus Köln

Seit dem 5. März 2018 wird die Sendung bei Vox ausgestrahlt

In einet Restaurant-Kulisse lernen sich die Kandidaten bei einem Blind-Date kennen

Als Erstes trinken sie einen Drink an der Bar, dann werden sie zu ihrem Tisch geführt, wo sie ein Gericht auswählen und gemeinsam essen

Am Ende jeder Folge entscheiden die Teilnehmer, ob sie Interesse an einem zweiten Date hegen

-----------------------

Die Bürokauffrau ist ziemlich aufgeregt, als sie das Restaurant betritt. „Ich konnte auch die letzte Nacht kaum schlafen, ich weiß nicht, was mich erwartet“, teilt sie ihre Gedanken, „aber ich freue mich total“. Gut, dass Roland Trettl ihr am Anfang zur Seite steht und das Eis gleich bricht.

Roland Trettl: „Ich muss das ja jetzt sagen“

Als er Nicole sieht, will es nämlich gleich aus ihm heraus. „Du hast, äh, ne, ich sag' das nicht“, gerät der Moderator ins Stocken. „Ich muss das ja jetzt sagen, ich denke mir, es ist so banal, du wirst es tausend Mal gehört haben, was für schöne Augen du hast. Ich bin einer von diesen banalen Typen, die das jetzt auch wieder sagen“. Da kann Nicole gar nicht anders, als direkt zu Strahlen.

Ob ihrem Date das auch direkt auffällt?

Das wird sich gleich zeigen, wenn Enrico das Restaurant betritt. Der 42-Jährige kommt aus Erfurt, ist selbstständiger Zimmermann – und sucht bei „First Dates“ eine Frau mit Humor. Na wenn das mal nicht passt?

-----------------------------

Mehr von „First Dates“:

-------------------------------

Enrico Feuer und Flamme: „Wunderschöne Frau“

Für Nicole ist die erste Begegnung mit Enrico allerdings noch nicht mit Herzklopfen verbunden. „War jetzt nicht einer, der mir so ins Auge gesprungen ist, mal sehen“, sagt die 34-Jährige. Enrico hingegen ist gleich begeistert. „Ich war sehr überrascht, als ich sie gesehen habe, wunderschöne Frau“, schwärmt er. „Als erstes aufgefallen sind mir ihre blauen Augen“. Na bitte, Roland Trettl ist also nicht allein.

Ob es zwischen den beiden funkt, siehst du bei Vox oder bei TvNow.

Eine außergewöhnliche Begegnung hatte Roland Trettl übrigens mit Kandidat Alexander. Was da so anders lief als sonst, erfährst du hier >>> (abr)