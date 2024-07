„First Dates“: Kandidatin aus Essen deutlich: „Bist du auch so ein Opfer?“

Das erste Date ist immer etwas Besonderes. Der Zauber des Neuen liegt darin, die Frage, ob es denn nun wirklich passt, vielleicht der Beginn etwas ganz Großem ist, oder doch eher ein Griff ins Klo. In der Vox-Sendung „First Dates“ ist die Situation sogar noch etwas verschärfter. Schließlich kennen sich die Date-Partner hier gar nicht, werden zudem von TV-Kameras begleitet.

Und so ist es eben manchmal so, dass einige Kandidatinnen und Kandidaten von der Situation so erschlagen sind, dass sie kaum ein Wort herausbringen, andere wiederum plappern fröhlich drauf los. Und da können dann auch Sätze bei rumkommen, die für reichlich Gelächter bei den Zuschauerinnen und Zuschauern von „First Dates“ führen. So wie bei Emina und Kevin.

Als es nämlich darum ging, wie lange der jeweils andere schon Single ist, wurde die junge Frau aus Essen mit den markant grünen Haaren deutlich. „Oh, bist du auch so ein Opfer wie ich?“, fragte sie ihren Date-Partner lautstark. Der war nämlich bereits seit vier Jahren allein, sie sogar sieben.

Doch der Oberhausener Kevin nahm die Sache mit Humor, fand die Reaktion sogar ganz witzig: „Du bist auch so ein Opfer wie ich war mir irgendwie auch schon sympathisch. Es ist oft eine Beleidigung ‚Du Opfer‘, aber da merkt man auch, die Ruhrpott-Mädchen, die sind nicht auf die Fresse gefallen. Die haben auch immer einen guten Spruch auf der Zunge am liegen dran. Nehme ich auch gerne in Kauf, man muss auch einstecken können. Und Opfer fand ich – glaube ich – war auch so ein bisschen nett gemeint.“

Durchaus, und so entschieden sich die beiden auch, dass es beim ersten Date nicht bleiben sollte. Ein Treffen im Sauerland sei schon passiert, hieß es bei „First Dates“. Weitere seien in Planung.