Neuer Film landet in Top 5 der erfolgreichsten Filme aller Zeiten – du hast noch nie von ihm gehört!

„Avatar“, „Avengers“, „Titanic“, „Star Wars“ – die Filmtitel, die sich in den letzten Jahren in der Top 5 der erfolgreichsten Filme aller Zeiten wiedergefunden haben, waren allseits bekannt. Mega-Blockbuster, die sich ins kollektive Gedächtnis gebrannt und einen festen Platz in der Popkultur ergattert haben.

Doch zumindest „Star Wars Episode 7: Das Erwachen der Macht“ (2015) – der fünftplatzierte Film im Ranking – muss seine Segel nun streichen. Sein Rekord wurde kürzlich gebrochen – von einem Animationsfilm, der erst vor wenigen Wochen erschienen ist und von dem du sehr wahrscheinlich noch nie gehört hast!

Neuer Film pulverisiert Kino-Rekorde

„Ne Zha 2“- klingelt da irgendwas bei euch? Sehr wahrscheinlich nicht. Das ist ein Animationsfilm aus China, der dort zu Beginn des chinesischen Neujahrs – am 29. Januar 2025 – ins Kino kam. Ne Zha ist eine Schutzgottheit aus der chinesischen Mythologie, der oft als kleiner Junge dargestellt wird.

2019 verarbeite Regisseur Yu Yang die Geschichte des Gottes als Animationsfilm – ein Riesen-Erfolg. Mehr als 740 Millionen US-Dollar spielte der Film ein. Eine Fortsetzung stand außer Frage. Doch niemand konnte ahnen, wie krachend „Ne Zha 2“ sämtliche Kinorekorde pulverisieren würde.

„Ne Zha 2“ macht mehr als 2 Millionen US-Dollar!

Im zweiten Teil nimmt es Ne Zha nun mit dem Drachenkönig Longwang auf – ein Kampf, den offenbar zahlreiche Zuschauer sehen wollten. Seit seinem Erscheinen Ende Januar hat „Ne Zha 2“ unfassbare 2,084 Milliarden US-Dollar eingespielt (Stand: 18. März)!

Das bedeutet: Platz 5 im Ranking der erfolgreichsten Filme aller Zeiten – und alleiniger Spitzenreiter als erfolgreichster Animationsfilm aller Zeiten! Nur die beiden „Avatar“-Filme, „Avengers: Endgame“ und „Titanic“ machten in der Kinogeschichte noch mehr Kohle – und wenn der Erfolgszug von „Ne Zha 2“ so weitergeht, wackeln die Plätze von „Titanic“ und „Avatar 2“ gewaltig. Das chinesische Animationsepos könnte noch locker auf den dritten Platz klettern!

Klar, der chinesische Markt in einem Land mit mehr als 1,4 Milliarden Einwohnern bietet gigantische Möglichkeiten. Doch dieser Erfolg ist mehr als bemerkenswert! „Ne Zha 2“ hat alleine mehr als doppelt so viel Geld eingespielt wie der bisher erfolgreichste chinesische Kinofilm „Water Gate Bridge“ (2021, rund 913 Millionen US-Dollar).

Ein deutscher Kinostart von „Ne Zha 2“ steht zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht fest.