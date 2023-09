„Fernsehgarten“: Andrea Kiewel kommt in Erklärungsnot – ZDF muss eingreifen

Seit 23 Jahren steht ZDF-Moderatorin Andrea Kiewel für den „Fernsehgarten“ vor der Kamera. In all den Jahren hat sie schon einiges erlebt. Und trotz all der Erfahrung kann auch einem Vollprofi mal ein Fehler unterlaufen. Genau das geschah in der letzten Ausgabe vom Lerchenberg in Mainz.

Am Sonntagmittag (24. September) feiert das „Fernsehgarten„-Publikum zum Thema „Oktoberfest“. Neben den ganzen Auftritten der Künstlerinnen und Künstler wird in der ZDF-Sendung auch gerne mal was gespielt. Andrea Kiewel kommt in der letzten Runde allerdings ins Straucheln.

„Fernsehgarten“: Spiele sorgen für Belustigung

In den drei Disziplinen Eisstockschießen, Fangen und Skifahren treten zwei Teams gegeneinander an. Dabei gibt es ein Team „Mainzelmännchen“, welches das ZDF repräsentieren soll. Die drei Mitglieder messen sich an diesem Vormittag mit dem „voXXclub“, „Die Draufgänger“ und der „Mountain Crew“.

Kurz vor Schluss der Sendung steht das dritte und letzte Spiel an: Skifahren. Wer hier eine echte Piste samt Skiausrüstung und Co. erwartet, wird allerdings enttäuscht. Die Teams müssen sich mit einer Trockenübung zufriedengeben und steigen auf ein pendelartiges Gerät, um die Bewegungen des Skifahrens zu imitieren. Wer am häufigsten hin und her geschwungen ist, gewinnt. Das scheint auch jeder verstanden zu haben. Nur Andrea Kiewel steht noch etwas auf dem Schlauch.

„Fernsehgarten“: Regie muss eingreifen

Hilfesuchend schaut die Moderatorin hinter die Kamera, wo ein Redakteur bereitsteht, um zu helfen. Der Mann springt ins Bild und ruft Kiwi ein paar unverständliche Sätze zu. Es lässt sich annehmen, dass er ihr die Regeln nochmal kurz und knapp erklärt hat. Denn nach dem kurzen Wortwechsel nickt die 58-Jährige nur kurz und kündigt die nächste Runde an.

Letztendlich verliert das ZDF-Team heute mit einer schlappen 1:11 Niederlage. Und dann ist er auch schon vorbei, der letzte „Fernsehgarten“ aus Mainz. Bevor sich Andrea Kiewel jedoch verabschiedet, macht sie einigen Zuschauern aus dem Publikum eine deutliche Ansage: „Heute sind hier Zuschauerinnen und Zuschauer mit Krawatten. Die gehören zu einer Vereinigung, die heißt Die Partei. Die sind einfach nur hier, um die ganze Zeit zu stören und ich finde das ganz traurig und ganz daneben. Das passt definitiv nicht ins Fernsehen und auch nicht zum ‚Fernsehgarten‘, denn diese Show ist für alle“, sagt die Moderatorin aufgebracht.

Zum Hintergrund: Früher am Tag ist ein Mann auf die Bühne gestürmt (wir berichteten). Bei dem Mann handelt es sich mutmaßlich um ein Mitglied der Vereinigung „Die Partei“.