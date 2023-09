„Fernsehgarten“: Mitten in der Live-Sendung – Gast stürmt auf Andrea Kiewel zu

Am Sonntagmittag (24. September) präsentiert Andrea Kiewel den letzten „Fernsehgarten“ der Saison vom Lerchenberg in Mainz. Unter dem Motto „Oktoberfest“ feiern die Zuschauer zu bekannten Volksliedern. Die ZDF-Moderatorin ist wieder mal bester Laune und hat sich für die Sendung einiges einfallen lassen.

Passend zum Motto trägt Andrea Kiewel natürlich ein traditionelles Dirndl. Der letzte „Fernsehgarten“ aus Mainz hat für die Zuschauer einiges in petto. Und was darf in der beliebten ZDF-Show nicht fehlen? Richtig: Essen. In jeder Ausgabe gibt es kulinarische Leckerbissen für das Publikum. Doch bei der Kocheinlage von Armin stürmt plötzlich ein Mann ins Bild.

„Fernsehgarten“: Koch Armin backt live

Heute schreit die Sendung förmlich „Oktoberfest“! Neben Kiwis Outfit und der blau-weißen Dekoration wird natürlich auch ein Fass angeschlagen. Und auch essenstechnisch gibt es etwas Passendes. Koch Armin, der dem „Fernsehgarten“-Publikum bekannt sein dürfte, macht Laugenstangen und Brezeln für die Zuschauer.

Als die Moderatorin mit ihm quatscht und fragt, was er denn da genau zubereitet, passiert etwas Unerwartetes. Denn plötzlich stürmt ein Mann im Sakko und roter Krawatte auf Andrea Kiewel und Armin zu. Beide wissen gar nicht, wie ihnen geschieht. Nach einem kurzen Schock-Moment handelt die 58-Jährige sofort.

„Fernsehgarten“-Moderatorin schüttelt mit dem Kopf

Wie es scheint, möchte der Mann das Rezept für das Gebäck von Armin abgreifen. Sichtlich aufgeregt stellt er sich prompt zu Andrea Kiewel und dem Koch ins Bild und ruft etwas Unverständliches. „Wie wäre das, wenn wir das nach der Sendung machen?“, fragt die Moderatorin höflich und bugsiert den Mann gekonnt von der Bühne.

Während der Störenfried also davon trottet, kann Kiwi nur mit dem Kopf schütteln. Armin versucht, die Stimmung mit einem Witz aufzulockern und sagt: „Der kann später beim Abwasch mithelfen.“ Nach dieser Aktion dürfte es eher unwahrscheinlich sein, dass der Flitzer das Rezept wohl noch bekommt.