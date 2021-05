„Fernsehgarten“ (ZDF): Andrea Kiewel stellt sich DIESER Angst – „Das ist alles absurd“

Endlich ist es wieder soweit: Bald startet der ZDF-„Fernsehgarten“ endlich in die neue Saison 2021!

„Fernsehgarten“-Moderatorin Andrea Kiewel ist ab dem 9. Mai wieder am Lerchenberg in Mainz zu sehen – und muss sich davor wohl einer Angst stellen. (Archivfoto) Foto: imago stock&people gmbh

Doch ausgerechnet für „Fernsehgarten“-Moderatorin Andrea 'Kiwi' Kiewel ist diese Nachricht nicht nur Grund zur Freude – denn mit Start der beliebten Sonntagsshow muss sie sich einer schweren Herausforderung stellen.

„Fernsehgarten“ (ZDF): Andrea Kiewel mit ehrlichem Geständnis

Endlich darf bald im „Fernsehgarten“ auf ZDF wieder gesungen, getanzt und gelacht werden. Moderatorin Andrea Kiewel und ihr Team dürften momentan in den Vorbereitungen für die erste „Fernsehgarten“-Show am 9. Mai auf dem Lerchenberg in Mainz stecken.

"Fernsehgarten": Für die neuen Folgen des ZDF-Fernsehgartens muss sich Moderatorin Andrea Kiewel einer besonderen Angst stellen. Foto: imago/Eibner

Aber davor hat sich die quirlige Moderatorin sicher woanders aufgehalten – und muss sich deshalb einer besonderen Angst stellen, um beim „Fernsehgarten“ live vor Ort zu sein.

Das ist der „Fernsehgarten“:

Am 29. Juni 1986 wurde der allererste Fernsehgarten im ZDF ausgestrahlt

Die Show wird in den Sommermonaten am Sonntagvormittag live vom Gelände des ZDF-Sendezentrums in Mainz übertragen

Moderiert wird die Sendung seit 2000 von Andrea Kiewel

In der Liveshow gibt es Musik- sowie Showauftritte

Zudem werden Themen aus den Bereichen Lifestyle, Mode, Kochen, Heimwerken, Sport, Gartenpflege oder Gesundheitstipps diskutiert

Denn wie bekannt ist, lebt der Lebensgefährt von Kiwi in Tel Aviv, einer Stadt in Israel. Für die 55-Jährige bedeutet das, per Flugzeug zwischen dem Staat in Vorderasien und dem heimischem Frankfurt pendeln zu müssen – um sowohl ihren Freund, als auch ihren Arbeitsplatz zu sehen.

Dabei hat Andrea Kiewel ein besonderes Problem, wie sie in dem Podcast „Aber bitte mit Schlager“ verrät: Flugangst! Sie habe „alles“ probiert, um ihre Angst zu bekämpfen, „es hat nichts geholfen.“

„Fernsehgarten“ (ZDF): Kiwi beichtet – „Wenn es wackelt, geht es mir einfach schlecht“

Mittlerweile lenkt sich die Moderatorin mit Filmen von ihrer Flugangst ab, aber: „Am Anfang konnte ich nicht mal am Fenster sitzen, weil ich immer dachte, ich falle raus...Das ist alles absurd. Wenn es wackelt, geht es mir einfach schlecht. So ist es und so bleibt's“, erklärt sie in dem Podcast.

Oh je, arme Kiwi! Zum Glück lässt sich die Moderatorin trotzdem nicht davon abhalten, für den „Fernsehgarten" regelmäßig nach Deutschland zu fliegen.

