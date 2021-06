„Fernsehgarten“ (ZDF): Traurige Ansage von Kiwi – DAS sorgt für Enttäuschung

Es war endlich soweit: Lange hatten die Fans darauf gewartet, am Sonntag war der Zeitpunkt gekommen. Die Zuschauer durften erstmals wieder höchstpersönlich in den ZDF-„Fernsehgarten“.

Zwar durften noch längst nicht wieder so viele „Fernsehgarten“-Fans dabei sein wie noch vor der Corona-Pandemie. Doch es ist immerhin ein Anfang.

Du konntest kein Ticket ergattern? Keine Sorge: Wir waren im Liveticker für dich dabei.

Hier alle Highlights:

14.02 Uhr: Während im ZDF Nik P. noch einen Stern verschenkt, verabschieden wir uns und fiebern schon dem kommenden Sonntag entgegnen. Danke fürs Mitlesen und einen sonnigen Sonntag!

14.00 Uhr: Nächste Woche gibt's den Escape-Room-Fernsehgarten mit Ross Antony, Johnny Logan, Vanessa Mai und Andreas Gabalier. Da freuen wir uns jetzt schon. Und noch viel wichtiger: Das ZDF verdoppelt die Zuschauerzahl. Statt 100 dürfen dann schon 200 Menschen auf den 'Lerchenberg'.

13.48 Uhr: Und wieder 'DSDS' im „Fernsehgarten“. 2005 belegte Anna-Maria Zimmermann den sechsten Platz in der RTL-Castingshow. Seit einigen Jahren schon macht die 32-Jährige aber Schlager. Und das extrem erfolgreich.

13.36 Uhr: nach Marie kommt nun der nächste Reim. Nein, nicht Matthias. Julian Reim steht nun auf der Bühne.

13.30 Uhr: Das gab es im „Fernsehgarten“ noch nie. Kiwi entführt ihre Zuschauer nun in eine Ecke, die die Zuschauer bislang auf dem Lerchenberg noch nicht kannten. Der Grund: Kiwi beobachtet nun Vögel. Mit dabei ein Doktorand, der der Moderatorin erklärt, dass sogar seltene Vogelarten wie die Wacholderdrossel auf dem Lerchenberg vorkommen.

13.24 Uhr: „Fernsehgarten“ meets „Bauer sucht Frau“ im ZDF. Inka Bause interpretiert nun Ostsongs neu. Da schlägt Kiwis Ost-Berliner Herz höher.

13.20 Uhr: „Das ist gelogen“, blafft Kiwi ihre Gäste Renata und Valentin Lusin an. Die verrieten, dass sie bereits seit 18 Jahren ein Paar seien. Das könne nicht sein, so Kiwi charmant. So alt seien die beiden doch noch gar nicht. Nicht ganz, Frau Kiewel. Renata ist 33 Jahre alt, Valentin 34 Jahre.

13.14 Uhr: „Immer wenn ich auf dich treffe... du machst mich glücklich.“ Dieses schöne Kompliment macht Andrea Kiewel Schlagerstar Bernhard Brink. Süß die beiden.

13.00 Uhr: Ach Kiwi.... Die Moderatorin hat einen Schlafexperten zu Gast. Das beste Mittel zum guten Einschlafen? Sex. Da freut sich die Moderatorin.

12.55 Uhr: Wo wir gerade bei Michelle waren. Jetzt steht ihr Töchterchen auf der Bühne. Marie Reim. Krass, wie ähnlich die Stimmen der beiden sind.

12.50 Uhr: Und da ist das hübscheste Schlagerpaar nach Helene Fischer und Florian Silbereisen: Marina Marx und Karsten Walter. Zweiterer war übrigens mal mit Schlagerstar Michelle zusammen. Er scheint eine Vorliebe für Sängerinnen zu haben, der gute Karsten.

12.40 Uhr: „Sie sind jung, fresh, nice.“ Äh ja, Kiwi versucht sich in Jugendsprache. Passt aber. Schließlich kommen jetzt die „Schlagerkids“. Viel wichtiger aber: Nächste Woche kommt Andreas Gabalier. Kiwi holt wieder die Superstars in den „Fernsehgarten“. Wir freuen uns jetzt schon auf 'Hulapalu'.

12.30 Uhr: Nun wird Schleudersegelgeflogen. Nein, das haben wir uns nicht ausgedacht. So schleudern Schleudersegelflieger Segelflieger durch die Luft. Wer das drei Mal hintereinander ohne Fehler aufsagen kann, darf sich ein Eis aus der Gefriertruhe holen.

12.23 Uhr: „Ich habe geweint“, beichtet Andrea Kiewel. Passiert sei dies, als die das Eröffnungsspiel der EM lief und sie wieder Fans im Stadion sehen durfte. In Kiwi schlummert einfach eine echte Sportlerin.

12.14 Uhr: Er ist Kult im „Fernsehgarten“. Koch Armin Roßmeier ist vor allem auf Twitter immer wieder ein Hit, wenn er im „Fernsehgarten“ auftritt. So feierten die Fans den Koch auch in dieser Woche wieder.

Doch dann sagte Andrea Kiewel etwas, das vielen Fans wohl nicht gefallen wird. Armin Roßmeier wird erst in zwei Wochen wieder im „Fernsehgarten“ zugegen sein. Nächste Woche müssen wir also auf den Kult-Koch verzichten. Schade!

12.04 Uhr: Kiwi hat sich wieder 'DSDS'-Unterstützung geholt. Ramon Roselly singt nun Schlager-Klassiker.

12.00 Uhr: Wenn Scherben Glück bringen, dürfte sich Kiwi heute auf Traumquoten freuen. Die Teller fallen von der Wand wie die Fliegen.

11.58 Uhr: Es wird laut beim „Fernsehgarten“. Golfspieler sollen nun Teller von der Wand schießen. Wir sind gespannt.

11.50 Uhr: „Mehr sexy kann der 'Fernsehgarten' gar nicht beginnen“, schwärmt Andrea Kiewel. So tanzen die Profitänzer Renata und Valentin Lusin. Die kennen wir übrigens von „Let's Dance“.

11.48 Uhr: Und es geht los. Und wie. Mit einer heißen Tanzeinlage zu Rainhard Meys „Über den Wolken“.

11.35 Uhr: Zu den Stars, die heute im „Fernsehgarten“ auftreten werden, gehört auch „Bauer sucht Frau“-Moderatorin Inka Bause. Welchen Song sie wohl singen wird?

10.45 Uhr: Nicht mehr lang ist es hin, dann startet der Schlager-„Fernsehgarten“.

9.25 Uhr: Der „Fernsehgarten“ lädt traditionell nicht nur zum feiern, sondern auch zum diskutieren ein. Besonders bei Facebook geht es da oft heiß her. So entbrannte unter einem Post des „Fernsehgarten“, der noch einmal den Auftritt der „No Angels“ vom vergangenen Wochenende zeigte, eine heftige Auseinandersetzung.

Inhaltlich ging es um die Qualität des Auftritts der Band. Doch die Art und Weise wie diskutiert wurde, veranlasste das ZDF mehrere Kommentare zu löschen und mehrfach auf die Netiquette hinzuweisen. Sehr zur Freude der gemäßigten Zuschauer. So schreibt ein „Fernsehgarten“-Fan bei Facebook: „Hier waren schon einige heftige Kommentare zu lesen, die einfach unter die Gürtellinie gingen und zum Glück gleich gelöscht wurden.“

07.10 Uhr: In wenigen Stunden darf Andrea Kiewel wieder Gäste und Zuschauer im „Fernsehgarten“ begrüßen. Klar, dass die Aufregung da schon steigt. Zur Einstimmung hat das ZDF schon ein Video bei Instagram geteilt.

Samstag, 12. Juni:

18 Uhr: Kaum gibt es wieder Tickets, kommen auch die Betrüger wieder aus ihren Löchern. So warnt das ZDF auf seiner offiziellen Ticket-Seite vor dem Kauf von „Fernsehgarten“-Tickets auf Seiten wie beispielsweise „Viagogo“.

„Liebe Zuschauer, aktuell werden vermehrt Tickets über das Portal Viagogo vertrieben. Es handelt sich dabei nicht um ein offizielles Ticket-Verkaufsportal des ZDF, sondern um eine Ticketbörse. Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass keine Kooperation des ZDF mit diesem Anbieter besteht. Bitte schützen Sie sich vor den Risiken, die mit dem Kauf von Eintrittskarten auf dem sogenannten Ticketzweitmarkt, z.B. bei Ticketbörsen wie Viagogo oder auf Online-Marktplätzen wie z.B. ebay oder ebay-Kleinanzeigen verbunden sind. Die Ticketpreise liegen bei Ticketzweitverkäufern zum Teil deutlich höher, es werden oftmals Zusatzkosten berechnet oder auch gefälschte Eintrittskarten angeboten, so das ZDF.

Originale Tickets, so der Sender weiter, sind nur über die Ticket-Seite des ZDF zu erwerben. Diese findest du hier.

-------------------

„Fernsehgarten“: SIE sind Sonntag am Start

Anna-Maria Zimmermann

Ramon Roselly

Peggy March

Bernhard Brink

Marina Marx

Karsten Walter

Nik P.

Laura Wilde

Inka Bause

Marie Reim

Julian Reim

Schlagerkids

--------------------

Und auf wen dürfen sich die glücklichen Ticketbesitzer am Sonntag freuen?

---------------------------------

Auf reichlich Schlagerstars, so der „Fernsehgarten“ in seiner Ankündigung. So werden unter anderem Anna-Maria Zimmermann, Ramon Roselly, Inka Bause und Nik P. am Start sein.

Kurz vor dem „Fernsehgarten“-Start gab uns Andrea Kiewel eines ihrer seltenen Interviews. Ein Gespräch über Corona, der Sehnsucht nach der Vergangenheit und ihren „Garten“.

So glücklich die Zuschauer beim ZDF auch gewesen sein mochten, in der ARD gab es dagegen eine nicht so gute Nachricht. Was verkündet wurde, liest du hier >>>