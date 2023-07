„Fernsehgarten“: TV-Sensation im ZDF – es brauchte nur einen Anruf

Wenn das Wetter in Deutschland schon nicht wirklich sommerlich ist, dann muss man sich zumindest vom ZDF-„Fernsehgarten“ in wärmere Gefilde entführen lassen. Nur gut, dass Andrea ‚Kiwi‘ Kiewel und ihre Redaktion dafür eine Art sechsten Sinn besitzen und der neuesten Ausgabe der ZDF-Gute-Laune-Show das Thema Australien gaben.

Da standen Kängurus auf dem Lerchenberg herum (natürlich nur Pappaufsteller, wir sind ja nicht in Berlin, wo die Wildtiere durch die Straßen streifen), die Zuschauer wurden nach ihre Reiseerfahrung gefragt und „Fernsehgarten“-Kultkoch Armin Roßmeier wurde kurzerhand zum Australier erklärt.

Weltpremiere im ZDF-„Fernsehgarten“

Doch damit nicht genug. Die ZDF-Redaktion hatte sich auch noch eine ganz spezielle Überraschung für die Zuschauerinnen und Zuschauer ausgedacht. Eine Weltpremiere, um genauer zu sein. Eine Sensation, die es so in dieser Art nicht noch einmal geben wird.

Nachvollziehbar, schließlich kann eine Weltpremiere nur einmal gefeiert werden. Und wo lässt es sich besser feiern, als auf dem Mainzer Lerchenberg. Das dachte sich auch Kiwi und feierte das Remake eines absoluten Welthits.

DAS gab es weltweit noch nie

„Bestimmt erinnern sich viele an diesen, riesen, riesen Welthit ‚Down under‘ von der Gruppe ‚Men at work‘. 1981 wurde er veröffentlicht und wir hier im Down-under-Fernsehgarten haben uns gedacht, Mensch, wenn es ein Lied gibt, das gut zu dieser Show passt, dann ist es dieser Song. Also haben wir Produzent, Remixer, Komponist und Pianist Alex Zind angerufen, ihm unser Anliegen vorgetragen. Alex hat gemacht: Mhhhh. Dann nochmal: Mhhh. Und sich dann an die Arbeit gemacht. Hat wirklich ganz, ganz toll mit dem amerikanischen Sänger zusammengearbeitet. Produziert, ein bisschen umgemodelt, neu aufgenommen, der amerikanische Sänger heißt Ray Scott Pardue“, war Kiwi sichtlich stolz, die Weltpremiere im „Fernsehgarten“ ankündigen zu dürfen.

Mehr Nachrichten:

Zurecht. Das Duo brachte den Mainzer Lerchenberg zum Beben. Und das Lied, es passte perfekt wie kaum ein anderes zur Stimmung des Down-under-„Fernsehgartens“.