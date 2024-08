„Fernsehgarten“: Kerstin Ott lässt Kiwi im Stich – „Ist Kerstin weg?“

Ausnahmezustand im ZDF-„Fernsehgarten“. Man, was war das für eine Sendung. Dass es im „Fernsehgarten“ auch mal etwas wilder zugeht, sollten die treuen ZDF-Zuschauer eigentlich wissen. Schließlich ist die Sendung zumeist live. Da kann alles passieren.

Noch wilder wurde es jedoch am Sonntag (18. August 2024). Da feierte Kiwi nämlich den Festival-„Fernsehgarten“. Und wie auf einem Festival üblich, ging es heiß her. Da wurde Bierpong gespielt, Kiwi half älteren Herren beim Tragen der Erdbeerbowle (hier die ganze Geschichte) und auch der ein oder andere Künstler ging verloren. Wie verloren?

Andrea Kiewel gehen die Künstler abhanden

Ja, gleich zweimal kam Andrea Kiewel ein Künstler abhanden. Zunächst war da Luca Hänni. Der einstige „Deutschland sucht den Superstar“-Gewinner hatte im „Fernsehgarten“ seinen Song „Love me better“ performt. Als ihn Kiwi nach seinem Auftritt aber zum Interview holen wollte, war er plötzlich weg.

Die Situation klärt sich aber schnell. Luca Hänni war nämlich nicht weit weg. Der Sänger hatte nur kurz ein paar Worte mit einer Zuschauerin im Publikum gewechselt, hatte dazu kurz seinen Platz verlassen (hier kannst du die ganze Geschichte nachlesen).

„Wo ist denn Kerstin? Ist Kerstin weg?“

Und auch Kerstin Ott, die als Abschlussact des Festival-„Fernsehgartens“ sang, machte direkt nach ihrem Auftritt die Biege. Eine Entscheidung, mit der Kiwi wohl nicht gerechnet hatte, die feierte nämlich noch im hinteren Teil der Bühne mit zahlreichen Fans und massig Holi-Farbpulver Kerstins Hit „Regenbogenfarben“.

Und so war Kiwi gleich zum zweiten Mal in nur einer Sendung stehen gelassen worden. „Wo ist denn Kerstin? Ist Kerstin weg?“, fragte Kiwi sichtlich verdutzt. Nun ja, die Moderatorin nahm es sportlich, feierte einfach mit ihren Fans noch ein bisschen weiter, stand für Selfies bereit und moderierte mit blauer Farbe im Gesicht die kommende Sendung an. Einfach ein echter Profi.