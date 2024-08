Andrea Kiewel sieht älteren Mann im Publikum: Sie zögert keine Sekunde

Sie ist einfach eine der sympathischsten Moderatorinnen im deutschen Fernsehen: Seit vielen Jahren schon moderiert Andrea ‚Kiwi‘ Kiewel den ZDF-„Fernsehgarten“. Und das Schöne für die, die regelmäßig die ZDF-Show schauen, ist, Kiwi dabei zu beobachten, wie herzlich sie mit ihrem Publikum umgeht.

Das war auch am Sonntag (18. August 2024) nicht anders. Da hatte Andrea Kiewel zum Festival-„Fernsehgarten“ geladen. Es wurde Beer-Pong gespielt, sogar das Holi-Fest gefeiert. Und eine Liebeserklärung ans Publikum gab es von der 59-Jährigen ebenfalls.

Andrea Kiewel feiert den Festival-„Fernsehgarten“ im ZDF

„Ich weiß nicht, ob ich es schon gesagt habe, wenn nicht, dann ist es jetzt unbedingt an der Zeit, Ihnen mitzuteilen, Sie sind das aller, aller tollste Publikum, das man sich als Moderatorin wünschen kann. Wow“, jubelte Kiwi.

Und wie sehr sie ihr Publikum liebt, zeigte sich wohl am besten anhand eines konkreten Beispiels aus der Show am Sonntag. Da erblickte Kiwi nämlich einen älteren Herrn, der mit gleich zwei Bechern Erdbeerbowle in der Hand seinen Platz suchte.

Plötzlich eilt Kiwi einem Mann zu Hilfe

„Wir müssen einmal helfen“, rief Kiwi gleich, nahm die Beine in die Hand und geleitete den Herrn zu seinem Platz. „Soll ich Ihnen behilflich sein?“, fragte sie den Herrn, „Wo gehts’s denn hin? Nicht, dass Sie mit der Erbeerbowle …. ahhh.“

Und der nutzte direkt seine Chance, bat Kiwi um ein Foto. Ein Wunsch, den die Moderatorin natürlich gerne erfüllte. Wie nett und zuvorkommend. Und natürlich hatte sie direkt auch noch einen Gag im Köcher, fragte, die wievielte Erdbeerbowle es denn sei. Die erste versicherte der Mann aber.

