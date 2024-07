„Fernsehgarten“: Wüste Beschimpfungen – „Das geht zu weit“

Es ist ein hartes Wochenende für die Fans des ZDF-„Fernsehgarten“. Es ist ein Wochenende ohne Kiwi, ohne den Lerchenberg, ohne musikalische Gäste, verrückte Rekordversuche, aber auch eines ohne die Diskussion rund um die Kette der beliebten Moderatorin.

Wobei, ganz ohne die Diskussionen geht es auch jetzt noch nicht. Ein kleiner Rückblick: In der vergangenen „Fernsehgarten“-Ausgabe trug Andrea Kiewel, die selbst in Israel lebt, eine Kette, die die Umrisse Israels zeigen sollte. Jedoch inkludierte der Umriss auch Gebiete, die im Mittelpunkt des Israel-Palästina Konflikts stehen. Und so kam es bereits während der Ausstrahlung der Show zu heftigen Diskussionen in den Sozialen Medien.

Politische Diskussionen rund um den „Fernsehgarten“

Das ZDF sah sich gar zu einem Statement gezwungen. „Wir haben mit Andrea Kiewel darüber gesprochen und sind uns einig, dass sie den Schmuckanhänger zukünftig nicht mehr in der Sendung tragen wird“, hieß es vom Mainzer Sender.

Die Diskussion ist damit jedoch noch lange nicht abgeebbt, auch eine Woche später gehen die „Fernsehgarten“-Zuschauer in den Kommentarspalten von Instagram noch aufeinander los, werfen sich teils wüste Beschimpfungen an den Kopf.

++ „Fernsehgarten“: Nach Zuschauer-Protest – ZDF erteilt Andrea Kiewel klares Verbot ++

„Ich mag den Fernsehgarten und die Moderatorin, auch wenn sie Israelnah ist. Aber das geht zu weit. Anstatt die Bekanntheit zu nutzen und für Frieden und Zusammenhalt der beiden Völker zu plädieren, auch wenn das heißt, sich kritisch gegen die Politik Israels zu äußern, natürlich außerhalb der Sendung, trägt sie solch eine Kette“, schreibt beispielsweise ein Zuschauer.

Während andere Zuschauerinnen und Zuschauer da noch deutlicher werden. Sie fordern gar den Rauswurf von Andrea Kiewel: „Kiewel raus“ und „Es braucht Konsequenzen für die Moderatorin Kiwi“, ist da beispielsweise zu lesen. Doch es gibt auch Fans, die sich einfach gerne wieder nur über den „Fernsehgarten“ unterhalten würden. „Diese ganzen Israel-Palästina-Kommentare nerven. Meine Güte, habt ihr keine anderen Probleme?? Furchtbar“, schreibt beispielsweise eine Zuschauerin.