„Fernsehgarten“: Kiwi lüftet Geheimnis – sie sprach noch nie darüber

Die Vorfreude der Fans, sie dürfte so langsam ins Unermessliche steigen. Anfang Mai geht es endlich wieder los. Genauer gesagt am 4. Mai 2025 startet der „Fernsehgarten“ in die neue Saison. Und es dürfte eine ganz besondere werden. Feiert Moderatorin Andrea ‚Kiwi‘ Kiewel doch ihr 25. Jubiläum. Passend dazu meldete sie sich nun via Instagram zu Wort und verriet den Fans ein langgehütetes Geheimnis.

„Hallo, liebste Fernsehgarten-Freunde, in genau einem Monat geht sie los, die neue Fernsehgarten-Saison. Und wie ihr ja vielleicht wisst, wird das ein ganz besonderer Sommer, denn 25 Jahre Kiwi im Fernsehgarten“, jubelt die 59-Jährige.

Zum „Fernsehgarten“-Start lüftet Kiwi ein Geheimnis

Kiwi weiter: „Ich bin so stolz auf uns. Und so dankbar. Danke! Ich verrate euch jetzt ein Geheimnis, worüber ich noch nie gesprochen habe. Ihr wisst ja, dass ich abergläubisch bin. Ich verlasse niemals das Haus ohne meinen Glücksbringer, den kleinen Tiger.“

++ „Fernsehgarten“: Traurige News für die Fans – es geschieht dieses Jahr gleich zweimal ++

Den habe sie einst auf der Straße gefunden. Damals noch mit nur einem Auge gesegnet, konnte Kiwis Mutter ihm ein zweites Auge annähen. Problem bloß: Der Tiger hat nun zwar zwei Augen, aber keinen Namen. Und auch Kiwis zweiter Glücksbringer, ein kleines Monsterchen hat noch keinen Namen.

„Fernsehgarten“ startet mit Zarrella, Büffel und Anders

Helfen sollen nun die „Fernsehgarten“-Fans. Bis zum 4. Mai können via Instagram Namens-Ideen vorgeschlagen werden. Und siehe da: Die Fans sind direkt Feuer und Flamme. „Der Tiger soll Captain heißen, weil ohne ihn nichts geht, und der andere soll Monti heißen, fiel mir direkt ein, als ich den sah“, heißt es da beispielsweise. Oder passend zum Namen Kiwi: „Iwik und Wiki“.

Wir sind auf jeden Fall schon gespannt, wie die beiden schlussendlich heißen werden. Klar ist: Schon in der ersten Folge des Jahres werden sie auf zahlreiche Prominenz treffen. Mit dabei am 4. Mai sind: Giovanni Zarrella, Thomas Anders, Loona X Dennis Dies Das, Iggi Kelly, Ross Antony, Lorenz Büffel, Kaya Yanar sowie Marcus und Martinus.