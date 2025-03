„Fernsehgarten“: Traurige News für die Fans – es geschieht dieses Jahr gleich zweimal

Bald ist es endlich wieder so weit: Die schönste Zeit des Jahres beginnt. Zumindest, wenn man Kiwi und den „Fernsehgarten“ liebt. Denn schon am ersten Mai-Wochenende öffnet der Lerchenberg wieder seine Pforten. Am 4. Mai, um genau zu sein, feiern Andrea Kiewel, das ZDF und Tausende Fans den „Fernsehgarten“-Start 2025.

Und so lohnt sich doch auch der Blick auf die Ticketseite des ZDF. Schließlich wollen alle „Fernsehgarten“-Fans nur das eine: Einmal live auf dem Lerchenberg dabei sein, wenn Andrea Kiewel von der Bühne grüßt.

Anfang Mai startet der „Fernsehgarten“ in die neue Saison

Siehe da: Die Chancen sind groß, dieses Jahr wieder live dabei zu sein. So gibt es Stand jetzt (28. März 2025) noch für zahlreiche Shows ausreichend Tickets. Sogar für die Auftaktshow am 4. Mai können noch Stehplatzkarten zum Preis von zwölf Euro bestellt werden.

Die „Fernsehgarten“-Termine 2025:

04.05. Auftakt

11.05. Hit Marathon

18.05. Schweiz (ESC)

25.05. SchlagerDARTEN

01.06. Ab in den Urlaub

08.06. Vintage Flohmarkt

15.06. Kiwis 25. Jubiläum

22.06. Endlich Sommer

29.06. Discofox

06.07. Girlpower

13.07. Sommer Dance Party

20.07. Ice Ice Baby

27.07. Mallorca

03.08. AUSFALL

10.08. Schlagerparty

17.08. Miami Vibes

24.08. Discofox

31.08. Zeitreise

07.09. Rock im Garten

14.09. AUSFALL

21.09. Promi Sport Battle

28.09. Oktoberfest

Doch es gibt auch schlechte News für die Fans. So ist beispielsweise der Mallorca-„Fernsehgarten“, traditionell DAS Highlight einer jeden Saison, bereits jetzt restlos ausverkauft. Und auch für die Abschluss-Sendung, den Oktoberfest-„Fernsehgarten“, gibt es nicht mehr Karten in allen Kategorien.

Gleich zweimal fällt der „Fernsehgarten“ aus

Noch schlimmer aber dürften für die eingefleischten Kiwi-Fans die Ausfälle am 3. August und 14. September sein. So muss der „Fernsehgarten“ in dieser Saison gleich an zwei Wochenenden pausieren. Bleibt nur zu hoffen, dass das ZDF dann mit einem guten Ersatzprogramm um die Ecke kommt.

Und so bleibt uns nur das Warten auf Anfang Mai, wenn es endlich wieder losgeht, die Stadt Mainz mit glücklichen „Fernsehgarten“-Fans geflutet wird und über den Lerchenberg wieder die obligatorischen „Kiwi, Kiwi“-Rufe schallen.