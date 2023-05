„Fernsehgarten“: ZDF lässt Bombe platzen – Zuschauer sind auf 180! „Es reicht langsam“

„Fernsehgraten“-Fans haben lange genug gewartet, jetzt ist es wieder soweit: Die Show startet in die neue Saison. An insgesamt 19 Sonntagen wird ZDF-Moderatorin Andrea Kiewel ab dem 7. Mai die „Fernsehgarten“-Zuschauer durch das unterhaltsame Programm auf dem Lerchenberg in Mainz führen.

Jetzt hat der Sender auch offiziell verraten, welche prominenten Gäste beim Auftakt dabei sein werden. Einige Zuschauer sind deswegen allerdings bitter enttäuscht.

<< Alle Infos zur Startfolge des ZDF „Fernsehgarten“ findest du in unserem Liveblog: >>

„Fernsehgarten“: ZDF lässt Bombe platzen

Sonntag, 7. Mai:

9.40 Uhr: „The Masked Singer“ goes „Fernsehgarten”? In der Tat! Nachdem bei Prosieben am Samstag das große Finale der achten Staffel stattfand, gibt es jetzt eine Überraschung im ZDF: Zwei der Finalisten performen gemeinsam auf dem Lerchenberg. Es sind Patricia Kelly (sie war unter dem „Mystica“-Kostüm) und Luca Hänni (er gewann die Show und war der „Schuhschnabel“). Auf Instagram verkünden Patrica und Luca nun die News. Patricia: „Ey Leute, wir haben crazy News. Wir wussten gar nicht, dass er und ich unter der Maske stecken und wir haben eine Single, die kommt raus…“ Da fällt ihr Luca ins Wort: „Die ist schon draußen! ‚Not Everyone’s Darling‘ – die haben wir aufgenommen. Und wir sind Sonntag live mit der Single im Fernsehgarten. Es ging alles so schnell.“

8.20 Uhr: Der Countdown läuft. Die ersten Proben sind durch. Nur noch wenige Stunden, bis der „Fernsehgarten“ in die neue Saison startet. Jetzt muss nur noch das Wetter mitspielen. Laut „Wetter.com“ soll es am Mittag wolkig sein mit einer Regenchance von 52 Prozent. Daumen drücken!

Samstag, 6. Mai:

9 Uhr: Auf Facebook hat der Sender nun die Liste der Stars und Sternchen preisgegeben, die am 7. Mai für Unterhaltung im ZDF sorgen sollen.

Dort heißt es: „Vermutlich steht Ihr genauso in den Startlöchern wie wir. Darum wollen wir Euch nicht länger vorenthalten, welche tollen musikalischen Gäst*innen wir zum Saisonauftakt bei uns begrüßen dürfen.“ Erwartet werden unter anderem:

Die Prinzen, Giovanni Zarrella, Wolkenfrei alias Vanessa Mai, Loona, Joey Heindle, Alexander Eder, Marcus & Martinus, Haiducii Official. Dazu kündigt der Sender noch an: „Für beste Unterhaltung sorgen Bülent Ceylan und Matze Knop.“

Doch einige Zuschauer können nicht glauben, was sie lesen. Sie kommentieren:

„Immer wieder Mai und Zarella, es reicht langsam… immer die gleichen.“

„Nein danke.“

„Und wieder Loona und G. Zarella. Haben beide ein Abo! Ich schaue nicht!“

„Aber recht hat er schon….und so wird es sich auch sicher durch diese Saison ziehen!“

„Leider sind wieder die Gleichen gecastet wie letztes Jahr. Zum Auftakt nix Neues. Schade eigentlich.“

Weitere News:

Andere „Fernsehgarten“-Fans freuen sich dagegen auf die angekündigte Prominenz. So schreibt jemand: „Das wird mega!“, ein anderer „Ich freue mich auf Giovanni Zarella, Bülent Ceylan, Wolkenfrei und die Prinzen.“ Oder: „Woow, cooles Opening.“

Den „Fernsehgarten“ kannst du am 7. Mai um 12 Uhr im ZDF sehen.