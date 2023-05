„Fernsehgarten“: ZDF lässt Bombe platzen – Zuschauer auf 180! „Es reicht langsam“

Die Fans haben lange genug gewartet, jetzt ist es wieder soweit: Der „Fernsehgraten“ startet in die neue Saison. An insgesamt 19 Sonntagen wird ZDF-Moderatorin Andrea Kiewel ab dem 7. Mai die „Fernsehgarten“-Zuschauer durch das unterhaltsame Programm auf dem Lerchenberg in Mainz führen.

Jetzt hat der Sender auch offiziell verraten, welche prominenten Gäste beim Auftakt dabei sein werden. Einige Zuschauer sind deswegen allerdings bitter enttäuscht.

„Fernsehgarten“: ZDF lässt die Bombe platzen

Samstag, 6. Mai:

9 Uhr: Auf Facebook hat der Sender nun die Liste der Stars und Sternchen preisgegeben, die am 7. Mai für Unterhaltung im ZDF sorgen sollen.

Dort heißt es: „Vermutlich steht Ihr genauso in den Startlöchern wie wir. Darum wollen wir Euch nicht länger vorenthalten, welche tollen musikalischen Gäst*innen wir zum Saisonauftakt bei uns begrüßen dürfen.“ Erwartet werden unter anderem:

Die Prinzen, Giovanni Zarrella, Wolkenfrei alias Vanessa Mai, Loona, Joey Heindle, Alexander Eder, Marcus & Martinus, Haiducii Official. Dazu kündigt der Sender noch an: „Für beste Unterhaltung sorgen Bülent Ceylan und Matze Knop.“

Doch einige Zuschauer können nicht glauben, was sie lesen. Sie kommentieren:

„Immer wieder Mai und Zarella, es reicht langsam… immer die gleichen.“

„Nein danke.“

„Und wieder Loona und G. Zarella. Haben beide ein Abo! Ich schaue nicht!“

„Aber recht hat er schon….und so wird es sich auch sicher durch diese Saison ziehen!“

„Leider sind wieder die Gleichen gecastet wie letztes Jahr. Zum Auftakt nix Neues. Schade eigentlich.“

Andere „Fernsehgarten“-Fans freuen sich dagegen auf die angekündigte Prominenz. So schreibt jemand: „Das wird mega!“, ein anderer „Ich freue mich auf Giovanni Zarella, Bülent Ceylan, Wolkenfrei und die Prinzen.“ Oder: „Woow, cooles Opening.“

Der „Fernsehgarten“ startet am 7. Mai um 12 Uhr im ZDF.