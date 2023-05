„The Masked Singer“: Wut nach Final-Hammer – Zuschauer haben genug

Es war ein Finale mit großer Überraschung. Bei „The Masked Singer“ wurden am Samstagabend (6.05.) auch die letzten Masken enthüllt. So sind die Fans jetzt endlich informiert, wer die „Mystica“, der „Frotteefant“, der „Igel“ und der „Schuhschnabel“ sind.

Doch nach den ganzen Enthüllungen machte sich bei den Zuschauern von „The Masked Singer“ Enttäuschung breit. Und das aus gutem Grund.

„The Masked Singer“: Wut nach Final-Hammer – doch Fans auf 180

Wer steckt unter den Masken? Das war die Frage des großen Finalabends. Dann die Auflösung: „Mystica“ war – genau wie von einigen Zuschauern bereits vermutet – Sängerin Patricia Kelly.

Unter dem „Frotteefant“-Kostüm steckte Moderatorin und Sängerin Melissa Khalaj, der „Igel“ war Schauspielerin Felicitas Woll. Die wohl größte Überraschung unter den Enthüllungen, wurde ihr Name zuvor doch noch gar nicht groß in den Raum geworfen.

Am Ende gewann der „Schuhschnabel“ – und der war kein Geringerer als DSDS-Gewinner Luca Hänni. So weit, so gut. Doch was einigen Zuschauern nach dem ProSieben-Finale auffiel: Die Promis sind entweder Schauspieler oder Sänger. Genau das ist das Problem für viele „The Masked Singer“-Fans.

Bei Twitter lauten deshalb einige Kommentare:

„Schade finde ich immer, dass bei uns in Deutschland fast nur Sänger oder Schauspieler mitmachen. Da geht doch sicherlich mehr…beispielsweise Sportler gibt’s genug…“

„Irgendwie ne schwache Staffel. Niemand dabei, bei dem man sich wirklich freuen konnte. Denke, die nächste werden wir uns nicht mehr ansehen.“

„Wie wäre mal eine Staffel ohne Profil Sänger. Dann würde man auch mal Talente erkennen und hätten ne Chance zu gewinnen, hier gewinnen leider nur Sänger.“

Mehr dazu:

Wer weiß, vielleicht nimmt ProSieben den Wunsch der Fans nun zum Anlass, bei der Auswahl der Promis in der möglichen 9. Staffel von „The Masked Singer“ für Überraschungen zu sorgen, die nichts mit der Musik- oder Filmbranche zu tun haben.