„Fernsehgarten“-Zuschauer trauen Augen kaum – schuld sind acht Personen aus dem Publikum

Der „Fernsehgarten“ gehört für Schlager-Fans zum absoluten Pflichtprogramm. Und auch am Sonntag (22. September) hat sich Moderatorin Andrea Kiewel nicht lumpen lassen und einige Promis in ihre Show eingeladen. Doch die wahren Stars kommen an diesem Tag aus dem Publikum.

„Tierisch natürlich“: So lautet das Motto des „Fernsehgarten“ an diesem Sonntag. Zu Gast sind Die Ehrlich Brothers, Lutz van der Horst, Maite Kelly, Ben Zucker, Bow Anderson, Cat Ballou, Die Lärmer, Doreen Steinert, Dari, Bell Book & Candle, Armin Rossmeier und einige mehr. Auch Sarah Engels war als Gast eingeladen. Doch die Musikerin sagte ihren Auftritt spontan ab, weil sie mit Tochter Solea ins Krankenhaus musste (wir berichteten).

„Fernsehgarten“ bekommt tierischen Besuch

Doch auch ohne Sarah Engels soll es ein spaßiger früher Nachmittag werden. Dafür sorgen vor allem acht Personen aus dem Publikum. Bei dem Anblick klappt den ZDF-Zuschauern vor der Mattscheibe die Kinnlade herunter.

Die acht Personen tragen alle unterschiedliche Tierkostüme. Von Esel bis zum Huhn ist alles mit dabei. Die Gruppe arbeitet bei der Berufsfeuerwehr Erlangen – und dort scheint man für jeden Spaß zu haben zu sein. Nach Aufforderung von „Kiwi“ beginnen die in Tierkostümen gehüllten Personen schließlich eine Polonaise.

„Fernsehgarten“: Häme von den Zuschauern

Und die Netz-Gemeinde amüsiert sich prächtig über den Auftritt. „Wie viel Promille braucht man eigentlich, um sich so im Fernsehen zu zeigen?“, fragt eine Person auf der Social-Media-Plattform X (vormals Twitter). „Eure Eltern sind ganz stolz. Lasst euch nichts anderes einreden“ und „Wenn die kämen, um mein Haus zu löschen… es dürfte abbrennen“, heißt es weiterhin auf X.

Die acht Personen sollen im Laufe der Sendung schließlich bei einem „Tierrennen“ mitmachen. Dazu werden noch zwei weitere Personen aus dem Publikum geholt, die ebenfalls in ein Tierkostüm schlüpfen sollen – was für eine spaßige Idee!