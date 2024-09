„Die Giovanni Zarrella Show“: Gast bringt Moderator aus der Fassung – „Das kannst du nicht mit mir machen“

Am Samstagabend (21. September) wird in der ZDF-Sendung „Die Giovanni Zarrella Show“ zu den bekanntesten und beliebtesten Schlagerhits unserer Zeit gefeiert. Der Moderator hat dafür keine Kosten und Mühen gescheut und die erfolgreichsten Künstlerinnen und Künstler eingeladen.

Neben Schlagerstars wie Maite Kelly, Matthias Reim oder Howard Carpendale finden aber auch international und englischsprachige Stars ihren Weg in „Die Giovanni Zarrella Show“. Rea Garvey sorgt an diesem Abend für einen besonders emotionalen Moment – das kommt nicht nur beim Publikum an, sondern vor allem bei Giovanni Zarrella.

„Die Giovanni Zarrella Show“: Rea Garvey mit emotionalem Auftritt

Superstar Rea Garvey gibt in der ZDF-Sendung seinen neusten Song „Halo“ aus dem gleichnamigen Album zum Besten. Schon während der Performance der Ballade ist es im ZDF-Studio mucksmäuschenstill. Alle lauschen den emotionalen Zeilen des 51-jährigen Sängers.

+++ „Die Giovanni Zarrella Show“: ZDF-Zuschauer genervt – „Echt ermüdend“ +++

Nachdem der letzte Ton verklungen ist, belohnen die Zuschauer diesen Auftritt mit tosendem Applaus. Und auch Moderator Giovanni Zarrella ist begeistert, wie er sagt: „Ich hatte die ganzen drei Minuten lang Gänsehaut!“ Kurz darauf wird es dann richtig sentimental.

„Die Giovanni Zarrella Show“: Moderator wird emotional

„Das Lied handelt von meinem Versuch, meine Tochter vor der Welt zu schützen. Ich glaube, jeder Vater versteht das. Die Emotion ist bei dem Lied nicht zu verbergen!“, erklärt der Sänger aus Irland nach seinem Auftritt. Damit trifft er anscheinend bei Giovanni Zarrella völlig ins Schwarze.

+++ Giovanni Zarrella ein strenger Papa? Er gesteht: „Gar nicht so einfach“ +++

„Das kannst du nicht mit mir machen. Ich habe eine elfjährige Tochter!“, witzelt der Moderator kurzerhand. Generell scheint er die Musik von Rea Garvey sehr inspirierend zu finden. „Die Rea Garvey Show, vielen Dank!“, sagt Giovanni Zarrella und verabschiedet sich von seinem Kollegen.

Mehr Nachrichten haben wir heute hier für dich zusammengestellt: