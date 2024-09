„Fernsehgarten“: Absage! Notfall bei Sarah Engels

Sarah Engels muss passen! Die Musikerin hätte am Sonntag (22. September) eigentlich einen Auftritt im „Fernsehgarten“ gehabt. Doch wegen eines Notfalls kann die 31-Jährige nicht in der vor allem bei Schlager-Fans beliebten ZDF-Show auftreten.

Es sind traurige Nachrichten, die Sarah Engels ihren rund 1,8 Millionen Followern auf Instagram überbringen muss. Weil Tochter Solea ins Krankenhaus muss, kann Sarah nicht beim „Fernsehgarten“ mit dabei sein.

„Fernsehgarten“: Sarah Engels meldet sich per Instagram zur Absage

„Ihr Lieben, leider werde ich morgen beim ‚Fernsehgarten‘ nicht dabei sein, da ich mit meiner kleinen Maus im Krankenhaus bin. Danke für euer Verständnis. Ich habe auch lieb“, heißt es in der Instagram-Story der Zweifach-Mutter. Warum sie mit Solea ins Krankenhaus muss, lässt Sarah Engels allerdings offen.

Erst kürzlich brachte die Brünette mit „Mit Dir“ ihre nächste Single auf den Markt. Eigentlich wollte sie ihr neustes Werk auf der „Fernsehgarten“-Bühne zum Besten geben – aber Gesundheit und Familie geht nun einmal vor.

Sarah Engels hatte sich sehr auf ihren „Fernsehgarten“-Auftritt gefreut

Dabei hatte sich die Ex von Pietro Lombardi so sehr auf ihren Auftritt in der ZDF-Show gefreut, war sogar mit der kompletten Familie angereist. Jetzt bleibt nur zu hoffen, dass es der Tochter von Sarah Engels schon bald wieder besser geht und es nichts Ernstes ist – ihre Fans haben angesichts der Umstände mit Sicherheit Verständnis für die kurzfristige Absage.

