Fernsehgarten“: Kiwi verplappert sich – DAS sollte eigentlich noch niemand wissen

Hat sich Andrea Kiewel in der „Fernsehgarten on Tour“-Sendung aus Hamburg etwa verplappert?

Möglich, zumindest deutet die Reaktion von Patissier Christian Hümbs darauf hin. Um welche Show es geht und was genau passiert ist, das liest du hier.

„Fernsehgarten“: Kiwi verplappert sich

Eigentlich ging es um Franzbrötchen. Passend zur Sendung aus Hamburg hat Kiwi sich Patissier Christian Hümbs an die Seite geholt, um über diese Spezialität zu sprechen. Wie werden sie gemacht? Was ist das Besondere? Und woher haben die Teile eigentlich ihren Namen? Fragen, denen die Moderatorin im „Fernsehgarten“ auf den Grund gehen wollte – in gewohnter Plaudermanier.

Und dabei sprach sie auch über ihre eigenen Backkünste. Auch jene, die sie beim „Promibacken“ gezeigt hatte – oder eben auch nicht. Denn weit kam die „Fernsehgarten“-Moderatorin damals nicht. Und sehr weit scheint auch jemand anderes nicht beim „Promibacken“ zu kommen, wenn man die Worte von Kiwi Glauben schenken kann. „Was Simon uns gerade verschwiegen hat, Simon ist raus“, sagt Kiwi im Gespräch mit Christian Hümbs und spielt dabei auf ihren Co-Moderator Simon Gosejohann.

Geheime Details zu neuer „Promibacken“-Staffel enthüllt?

Christian Hümbs, der auch als Juror bei „Das große Backen“ dabei ist, reagiert prompt und weißt sie darauf hin, dass man das ja noch gar nicht wissen dürfe. Hoppala, hat Kiwi da also Details zu einer möglichen neuen „Promibacken“-Staffel verraten, zu der Sat.1 selbst eigentlich noch gar nichts kommuniziert hat? „Oh, oh“, reagiert diese ertappt. „An dieser Stelle verrate ich nur: Simon war länger dabei als ich.“

Was dran ist und ob Simon Gosejohann wirklich bei einer neuen Staffel vom „Promibacken“ dabei ist? Das bleibt abzuwarten, bis Sat.1 sich offiziell dazu äußert.