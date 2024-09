Nackt-Auftritt im „Fernsehgarten“: Kiwi hatte keine Ahnung

Normalerweise werden Live-Shows vorher auf das Genaueste geprobt. Verständlich. Schließlich muss jeder Schritt, jede Moderation, jeder Auftritt genau sitzen, damit sich für den Zuschauer ein stimmiges Bild ergibt. Beim ZDF-„Fernsehgarten“ jedoch spielt immer auch so ein kleiner Überraschungseffekt mit.

Logisch: Die Tausenden Zuschauer, die an jedem Sonntag live auf dem Lerchenberg in Mainz dabei sind, kann man kaum in Schach halten. ZDF-Moderatorin Andrea Kiewel ist eh stets für einen Spaß zu haben. Und auch manch Künstler scheint die große Bühne „Fernsehgarten“ gerne mal für sich nutzen zu wollen.

Nackidei-Auftritt bei Andrea Kiewels „Fernsehgarten“

Und so kam auch der Oktoberfest-„Fernsehgarten“, den Kiwi am Sonntag (29. September 2024) zum Abschluss der Lerchenberg-Saison feierte (schließlich stehen noch zwei „Fernsehgarten on Tour“-Ausgaben“ in Schwerin an) nicht ohne Überraschung aus.

Für eben jene sorgten die Jungs von der Mountain Crew. Die entledigten sich während ihres Auftrittes nämlich mal ganz flott ihrer Oberbekleidung, präsentierten ihre Sixpacks und sangen einfach mal oben ohne. Ein Auftritt, der nicht nur bei den Fans im „Fernsehgarten“ gut ankam.

Auch Kiwi zeigte sich sichtlich beeindruckt. „Alter, das ist auch zum ersten Mal. Der ‚Fernsehgarten‘ zieht blank“, jubelte die Moderatorin und fragte dann ihr Team: „Wusstet ihr das?“ Scheinbar nicht. Sei es drum. Für gute Laune hat der Auftritt auf jeden Fall gesorgt. „Kann man sich gut angucken. Danke, danke, danke“, freute sich Andrea Kiewel, und ließ es sich im Anschluss nicht nehmen, noch mit den Mucki-Musikern zu posieren.

Und die Jungs freuten sich auch: „Kann da jemand ein Bild machen, das würde ich mir auf mein Nachtkästchen stellen.“ Na holla die Waldfee. Da ging ja einiges im letzten „Fernsehgarten“ des Jahres.