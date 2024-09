„Fernsehgarten“: Kiwi scherzt – „Wir bescheißen und schummeln“

Alle wissen, dass der Tag einmal im Jahr kommen wird, dennoch ist er dann meist doch schneller da als gedacht. Der letzte „Fernsehgarten“ des Jahres steht traditionell im Sinne des Oktoberfestes. Und so feierten Andrea Kiewel und ihre Fans auch in diesem Jahr wieder die Wiesn auf dem Lerchenberg als Saisonabschied.

Andrea Kiewel und das ZDF hatten es sich nicht nehmen lassen, für den letzten „normalen“ Fernsehgarten des Jahres (Die „On Tour“-Ausgaben aus Schwerin stehen ja noch an) noch einmal ordentlich aufzufahren.

Andrea Kiewel feiert ein letztes Mal den „Fernsehgarten“

Mit DJ Ötzi war beispielsweise einer DER Superstars des deutschen Schlagers am Start, machte gar den Auftakt für Kiwis Wiesn. Und dann folgten bereits die Spiele. Die dürfen natürlich auch auf dem Oktoberfest nicht fehlen und so ließ Andrea Kiewel unter anderem Anna-Carina Woitschack und Albert von den Draufgängern beim „Mainzel-Rennen“ antreten.

Nicht aber, ohne vorher noch ein Geständnis abzulegen: „Ich kenne euch doch, ihr seid wie ich, wir bescheißen und schummeln.“ Und so passte Kiwi ganz genau auf, was ihre Stars denn beim „Mainzel-Rennen“, einer Variation des bekannten Kirmes-Spiels „Pferderennen“, so machten. Durchsetzen konnte sich am Ende in einem spannenden Finale gegen Anna-Carina Woitschack übrigens Philipp Rafetseder von der Mountain-Crew.

„Fernsehgarten on Tour“ aus Schwerin

Am Ende gab es nur Gewinner. Andrea Kiewel hatte nämlich für alle Teilnehmer ein Lebkuchen-Herz parat. Und auch die Zuschauer durften sich freuen, sangen im Anschluss doch die „Münchner Zwietracht“. Und auch „Bauer sucht Frau“-Moderatorin Inka Bause sollte noch ihren Auftritt im „Oktoberfest-Fernsehgarten“ bekommen.

Tickets für die letzten beiden „On Tour“-Ausgaben des ZDF-„Fernsehgarten“ sind übrigens schon restlos ausverkauft, sogar die Warteliste ist schon geschlossen. Die Fans dürfen sich also auf unterhaltsame Ausgaben aus Schwerin freuen.