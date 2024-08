Nach Zusammenbruch auf der Bühne – Fatman Scoop ist tot: „Für immer in unserem Herzen“

Schreckliche Nachrichten rund um Fatman Scoop! Der Rapper brach auf der Bühne zusammen. Inzwischen ist offiziell bestätigt: Der Musiker starb kurze Zeit später im Alter von 53 Jahren. Die Todesursache ist bislang unklar.

Das Promi-Portal TMZ veröffentlichte kurz vor Fatman Scoops Tod die dramatischen Szenen: Der Rapper musste mitten auf der Bühne wiederbelebt werden! Nach TMZ-Informationen war der US-Amerikaner bei einem Auftritt im Town Center Park in Hamden (Bundesstaat Connecticut) plötzlich zusammengebrochen.

Video zeigt dramatische Szenen

Ein Video zeigt, wie Fatman Scoop offenbar hinter einem DJ-Pult zusammenbricht und eine Herz-Druck-Massage bekommt. Kurz zuvor stand er noch auf der Bühne, feierte ausgelassen mit seinen Fans. Er kam in ein Krankenhaus. Die Bürgermeisterin von Hamden, Lauren Garrett, schrieb laut „Bild“: „Bitte denkt an ihn und betet für ihn.“

Doch nur wenigen Stunden später die schreckliche Gewissheit: Fatman Scoop hat den Zusammenbruch nicht überlebt. Sein Management hat ein Statement auf seinem Instagram-Account veröffentlicht.

„Seine Musik ließ uns tanzen“

„Mit tiefer Trauer und sehr schweren Herzen teilen wir die Nachricht vom Tod des legendären Fatman Scoop. Letzte Nacht verlor die Welt eine strahlende Seele, ein Leuchtfeuer des Lichts auf der Bühne und im Leben. Fatman Scoop war nicht nur ein Weltklasse Performer, sondern er war auch Vater, Bruder, Onkel und Freund. Er war das Lachen in unserem Leben, eine ständige Quelle der Unterstützung, der unerschütterlichen Kraft und des Mutes“, heißt es in dem Beitrag.

„Fatman Scoop war der Welt als die unbestrittene Stimme des Clubs bekannt. Seine Musik ließ uns tanzen […]. Das Vermächtnis von Fatman Scoop besteht aus Liebe und Helligkeit, es wird für immer in unserem Herzen und Erinnerungen bleiben.“

Fans können es nicht glauben

Und auch zahlreiche Fans und Kollegen nehmen Abschied von ihrem Idol: „Ich bin so traurig, du wirst definitiv fehlen“, „Ruhe in Frieden, Legende, er starb bei dem, was er am meisten liebt. Möge seine Familie Trost finden“ und „Er war einer der wunderbarsten Menschen, die ich je getroffen habe. Wir werden ihn wirklich vermissen. Liebe und Gebete an seine Familie“, heißt es unter anderem in den sozialen Netzwerken.