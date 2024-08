Farin Urlaub: „Die Ärzte“-Frontmann zog in IHR Kinderzimmer

Sie gehören zu den erfolgreichsten Punkrock-Bands Deutschlands und starteten bereits in jungen Jahren durch: „Die Ärzte“. Doch die Bandmitglieder haben nicht nur eine beeindruckende musikalische Karriere vorzuweisen, sondern auch eine faszinierende private Vergangenheit.

Obwohl sie ihr Privatleben stets unter Verschluss hielten, plaudert nun ein prominenter Gast aus dem Nähkästchen und deckt eine überraschende Verbindung zu Frontmann Farin Urlaub auf.

Farin Urlaub: Beziehung enthüllt

Mit Hits wie „Schrei nach Liebe“ oder „Männer sind Schweine“ haben „Die Ärzte“ mehrere Generationen geprägt. Doch nicht nur ihre Musik sorgte für Schlagzeilen – auch ihre privaten Beziehungen werfen jetzt neues Licht auf die Bandgeschichte. So kommt nun eine frühere Beziehung von Farin Urlaub ans Licht, die viele überrascht: Er war einst mit Reality-Queen Jenny Elvers liiert.

Dies verriet die Schauspielerin und TV-Persönlichkeit in der NDR-Talkshow „Deep und deutlich“, die am 7. September ausgestrahlt wird und bereits in der ARD-Mediathek verfügbar ist. Der Frontmann der Punkband war ihre erste große Liebe. Im Talkshow-Gespräch erinnert sie sich zurück: „Das wusste keiner. Wir waren vier Jahre zusammen, mein allererster Freund.“

Farin Urlaub: Er zog sogar bei ihr ein

Es sei eine spannende Zeit gewesen. „Wir lernten uns kennen und wir hatten noch keine Handys, sondern nur ein oranges Telefon mit sehr langer Schnur, und mein Vater und meine Mutter haben immer zugehört, wenn ich telefoniert habe. Wir haben uns Briefe geschrieben“, schwelgt Jenny in Erinnerung. Aus der anfänglichen Schwärmerei für Farin Urlaub, der bürgerlich Jan Vetter heißt, wurde es schnell Ernst – so ernst sogar, dass der Frontmann sich glatt im Kinderzimmer von Jenny Elvers einmietete.

„Irgendwann haben sich ‚Die Ärzte‘ getrennt und Jan ist dann eingezogen bei mir im Kinderzimmer“, erzählte sie. „Er Millionär mit viel Zeit und ich Schülerin. Und das Ganze nicht in Berlin, sondern bei mir in der Lüneberger Heide in Amelinghausen in meinem Kinderzimmer – mit Mama, Papa, meinem kleinen Bruder und Oma noch im Haus“, berichtet Elvers mit einem Schmunzeln.

Auch wenn Jenny Elvers Farin Urlaub damals „sehr geliebt“ habe, ging die Partnerschaft in die Brüche. In den folgenden Jahren machte der Reality-Star des Öfteren wegen seiner Liebesbeziehungen von sich reden.