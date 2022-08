Fanta 4 in Bochum: Große Überraschung auf der Bühne – plötzlich greift ER zum Mikro

Am Freitag (18. August) eröffnete Fanta 4 das 13. Zeltfestival Ruhr in Bochum am Kemnader See. Für die Künstler und die Fans ein magischer Moment nach der langen Corona-Pause.

Ein ganz besonderes Highlight gab es direkt am Anfang des Konzerts in Bochum bei den Fanta 4. Plötzlich waren alle Blicke nur auf eine einzige Person gerichtet.

Fanta 4 in Bochum: Fans bei Live-Konzert aus dem Häuschen

Auch bis kurz vor Beginn der Show waren noch Tickets für das Konzert der „Fantastischen Vier“ zu haben. Wobei sich mancher Fan wohl gefragt haben könnte, wo diese Menschen im Zelt noch hätten unterkommen wollen.

Als die Fanta 4 in Bochum auftraten, trauten die Fans ihren Augen und Ohren für einen Augenblick nicht. Foto: Chaleen Goehrke

Denn in dem Zelt kamen Hunderte von Fans bei 25 Grad Außentemperatur auch so schon gut ins Schwitzen. Als zehn Minuten nach dem offiziellen Start, das Konzert war für 20 Uhr angesetzt, noch nichts von Smudo, Thomas D., Michi Beck und Andreas Rieke zu sehen war, wurden einige bereits nervös.

Wenige Minuten später machten sie die Band Verspätung durch eine fette Überraschung jedoch wieder gut.

Das sind die Fanta 4:

Die deutsche Rap-Band besteht aus: Smudo, Thomas D, Michi Beck und Andi Ypsilon

Seit 1989 gibt es die Fanta 4 in dieser Konstellation.

Ihren ersten Auftritt hatten sie in einem Kindergarten.

Mit „Die da!?!“ landeten sie ihren ersten Hit in den Charts.

Smudo und Michi Beck waren von 2014 bis 2018 Coaches bei The Voice of Germany

Fanta 4 in Bochum: Plötzlich greift ER zum Mikro

Direkt beim ersten Song sprangen die Fans bereits in die Höhe. Als alle Scheinwerfer plötzlich auf Andreas Rieke, oder besser bekannt als Andy Ypsilon, gerichtet waren, kreischte die Menge. Denn der Produzent der Band ist zwar immer auf der Bühne, überlasst das Singen in der Regel jedoch seinen drei Bandmitgliedern.

Fanta 4 in Bochum: Plötzlich ergreift Produzent Andi Ypsilon das Mikro und bringt die Fans zum Kreischen. Foto: Chaleen Goehrke

Der 55-Jährige ist der Produzent und Soundtüftler der Band. An diesem Abend machte er eine Ausnahme und gab bei dem Song „MfG“ für wenige Sekunden ein kleines Solo. Die Fans waren von seiner Stimme ganz angetan. Die Rapper gingen sogar vor ihm auf die Knie.

Fanta 4 sind nicht die Einzigen auf großer Tour. Auch Sarah Connor hat aktuell ein Konzert ´nach dem Anderen. Zuletzt war sie auch in Essen. Beim Konzert kam es zu einem klein Fauxpas.