„The Voice of Germany“: Sender mit dringender Warnung an die Zuschauer

Wir haben gerade erst eine Ausgabe von „The Voice of Germany“ 2022 gesehen und schon wird klar: Diese Staffel könnte die beste seit langer Zeit werden. Tolle Coaches, starke Talents, „The Voice of Germany“ überzeugte am Donnerstag mit Herz und Stimme.

Und so soll es in Show 2, die bereits am Freitag (19. August) bei Sat.1 ansteht, direkt weitergehen. Auf Instagram machen die Social-Media-Profis von Sat.1 und ProSieben jedenfalls schon mal gehörig Werbung für „The Voice of Germany“ und geben gleichzeitig einen dringenden Hinweis beziehungsweise eine Handlungsempfehlung ab.

„The Voice of Germany“: Sat.1 gibt Warnung an die Fans ab

Zu einem Bild der zweiten Blind Auditions verraten Sat.1 und ProSieben nämlich durch die Hintertür, dass es extrem emotional werden könnte. „Kleiner Tipp: Haltet Taschentücher bereit“, heißt es auf dem Instagram-Account von „The Voice of Germany“.

Oh, da wissen wir ja schon, worauf wir uns einstellen können. Schließlich wurde es bereits zum Auftakt extrem emotional. So ließ sich Neu-Coach Peter Maffay zu einer spontanen Performance hinreißen. Nachdem sich nämlich der 22-jährige Julian Pförtner für das Team des Sängers entschieden hatte, stürmte Peter zu ihm auf die Bühne und sang seinen „Tabaluga“-Klassiker „Nessaja“. Schon da flossen bei den ersten Zuschauern die Tränen.

Das ist „The Voice of Germany“:

Die Erstausstrahlung fand am 24. November 2011 statt

Ab August 2022 läuft die zwölfte Staffel der ProSieben/Sat.1-Castingshow

Die Show ist in Blind Auditions und Battles unterteilt

Das sind die Coaches der zwölften Staffel: Mark Forster, Peter Maffay, Stefanie Kloß und Rae Garvey

Moderiert wird die Sendung von Thore Schölermann und Melissa Khalaj

Gewinner der elften Staffel war Sebastian Krenz

Und auch Stefanie Kloß konnte nicht mehr an sich halten. „Da muss ich weinen“, gestand sie und wenn man ganz genau hinsah, konnte man ein Tränchen kullern sehen.

