Evelyn Burdecki äußert sich zu Gerüchten um Stefan Mross – ihre Reaktion spricht Bände

So richtig will es mit der großen Liebe bei Evelyn Burdecki nicht klappen. Zumindest, wenn man nach ihrer Datingshow-Historie geht. Ihren großen Durchbruch verdankt die quirlige TV-Bekanntheit ihrer Teilnahme in dem RTL-Kuppelformat „Der Bachelor“.

2017 versuchte sie noch bei Sebastian Pannek ihr Glück. Statt eines Mannes ging sie allerdings mit einer Zukunft im TV aus der Show. Während sie sich stets als eigenständige Frau präsentierte, blieb der Wunsch nach einem Mann an ihrer Seite aber bestehen. Doch auch in ihrer eigenen Datingshow „Topf sucht Burdecki – Ein Promi zum Verlieben“, wurde sie nicht fündig. Offiziell ist Evelyn Burdecki aktuell Single. Als sie jetzt aber nach Schlagerstar Stefan Mross gefragt wird, kann sie nicht mehr aufhören zu grinsen.

Evelyn Burdecki und Stefan Mross sorgen für Spekulationen

Während Evelyn Burdecki 2022 nochmal richtig Fahrt aufnahm, sorgte Stefan Mross mit seiner gescheiterten Ehe für weniger erfreuliche Schlagzeilen. Das öffentliche Beziehungs-Aus mit der 17 Jahre jüngeren Anna-Carina Woitschak und ihre anschließenden Liebes-Postings mit ihrem neuen Freund, machten die Runde.

Gleichzeitig gab’s auch immer wieder Gerüchte um eine mögliche Verbindung zwischen Burdecki und Mross. Im Rahmen der Dreharbeiten für „Stars in der Manege“ fachten die beiden die Spekulationen nochmal selbst ordentlich an und zeigten sich zusammen im Club in Feierlaune.

Evelyn Burdecki reagiert auf „Zufälle“

Außerdem sollen die beiden zur gleichen Zeit am gleichen Ort Urlaub gemacht haben. Des Weiteren hatte sie von einem Unbekannten Rosen zum Valentinstag geschickt bekommen. Mit Stefan Mross in Verbindung bringen will sie das Geschenk aber nicht. Diesen skurrilen Zufällen will eine „Gala“-Reporterin bei der Berlinale 2023 nachgehen und konfrontierte Evelyn Burdecki jetzt damit.

Ihre Antwort: „Ehrlich, war das so? Ich habe das gar nicht so mitbekommen. Im Urlaub bin ich nie so oft auf Social Media, oder ich lese nicht so viel Zeitung, oder ich gucke nicht so viel Fernsehen.“

Geheimnisvoll grinsend schob Burdecki dann nochmal nach: „Ich habe auch keine Ahnung, wovon du sprichst.“ Dann entflieht sie der Situation und begrüßt ihre Managerin, die just in dem Moment auftaucht.