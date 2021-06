Evelyn Burdecki frustriert nach Liebes-Pleite – „Bei mir war es wieder nix“

Eigentlich ist Evelyn Burdecki eine absolute Traumfrau: Sie ist witzig, nimmt sich selbst nicht zu ernst und sieht dabei auch noch echt gut aus!

Doch mit den Männern, da will es bei Evelyn Burdecki wohl nicht so recht klappen…

Evelyn Burdecki hat Pech in der Liebe

Schon bei ihrer Teilnahme an dem RTL-Kuppelformat „Der Bachelor“ 2017 lief es für die Blondine alles andere als gut. In der siebten Staffel kämpfte sie um das Herz von Sebastian Pannek.

Schon in der ersten Folge war für Evelyn Burdecki Endstation. Sie bekam keine Rose des begehrten Junggesellen.

--------------------

Das ist Evelyn Burdecki:

Evelyn Maria Burdecki wurde am 20. September 1988 in Düsseldorf geboren

Evelyn brach eine Ausbildung bei Aldi ab, um sich ihrer TV-Karriere zu widmen

Ihre ersten Fernseherfahrungen machte die Blondine in der RTL-Datingshow „Take Me Out“

Im Jahr 2017 nahm sie bei „Der Bachelor“ teil, schied jedoch schon in der ersten Folge aus

Ihren größten Erfolg schrieb Evelyn im RTL-Dschungelcamp, als sie 2019 als Dschungelkönigin hervorging und 100.000 Euro gewann

Anschließend nahm sie bei „Let's Dance“ teil, wo sie den fünften Platz belegte

Im Jahr 2020 saß Evelyn Burdecki in der Jury von „Das Supertalent“

-----------------

Doch die 32-Jährige machte sich trotz des eher kurzen ersten Fernsehauftritts in der TV-Welt einen Namen: Unter anderem war sie bei „Promi Big Brother“ und gewann 2019 sogar das „Dschungelcamp“!

Evelyn Burdecki sucht erneut die Liebe im TV

Auch in der Liebe versuchte sie weiter im TV ihr Glück: Evelyn Burdecki wagte 2018 bei „Bachelor in Paradise“ einen erneuten Anlauf – und der schien zunächst sogar erfolgreich zu sein. Sie kam mit Domenico de Cicco zusammen. Die Beziehung zerbrach nach kurzer Zeit.

Seitdem ist es eher ruhig geworden in Liebesdingen bei Evelyn Burdecki. Dabei ist die Sympathieträgerin doch offen für eine neue Beziehung.

Das teilte sie ihren Fans auf Instagram mit. „Ihr Lieben, so ist es im Leben, da gehe ich mal in den Park und halte Ausschau nach meinem eventuell zukünftigen Mann und denke so, wo ist der denn, oh Mann, oh Mann?!?“, schreibt Evelyn Burdecki in ihrem Instagram-Beitrag.

Evelyn Burdecki sucht im Park nach einem Mann

Ihr Hund scheint da etwas mehr Glück zu haben. „Da schaue ich nach unten und kann’s kaum glauben, Lani konnte einen neuen Kumpel abstauben und was mach ich, ich sitze hier und denke verflixt, bei mir war es wieder nix!“

----------------

-----------------

Wie schade! Aber mit ihrer witzigen Art und ihren langen blonden Haaren wird mit Sicherheit auch Evelyn Burdecki bald ihrem Traummann begegnen. (cf)

Erst vor Kurzem musste die sympathische Blondine einen weiteren Rückschlag einstecken. Was passiert war, erfährst du hier.