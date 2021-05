Evelyn Burdecki zeigt DIESEN Makel – „Schämst du dich nicht, dich so zu zeigen?“

TV-Star Evelyn Burdecki ist für ihre spontane und unüberlegte Art bekannt und beliebt. Regelmäßig zeigt die Blondine auch auf Instagram, dass ihr verplantes und verrücktes Verhalten keinesfalls für die Kamera gespielt ist.

Evelyn Burdecki scheint kaum ein Tabu zu kennen – und zeigte ihren Fans jetzt auch schonungslos einen Makel, den sie schon seit ihrer Geburt hat. Doch dafür muss sie auch Kritik einstecken.

Evelyn Burdecki: SO hast du sie noch nie gesehen

„Leute, ich bin so ehrlich, mich hat es wieder erwischt“, beginnt Evelyn Burdecki ihre wohl ehrlichste Instagram-Story am Dienstag. Weil sie zwei Wochen keine Zinktablette genommen hat, hat die 32-Jährige „gleich vier, dicke Riesen-Herpesstellen“ an Ober- und Unterlippe. Und die zeigt sie schonungslos in der Kamera.

Das ist Evelyn Burdecki:

Evelyn Maria Burdecki wurde am 20. September 1988 in Düsseldorf geboren

Evelyn brach eine Ausbildung bei Aldi ab, um sich ihrer TV-Karriere zu widmen

Ihre ersten Fernseherfahrungen machte die Blondine in der RTL-Datingshow „Take Me Out“

Im Jahr 2017 nahm sie bei „Der Bachelor“ teil, schied jedoch schon in der ersten Folge aus

Ihren größten Erfolg schrieb Evelyn im RTL-Dschungelcamp, als sie 2019 als Dschungelkönigin hervorging und 100.000 Euro gewann

Anschließend nahm sie bei „Let's Dance“ teil, wo sie den fünften Platz belegte

Seit 2020 sitzt sie in der Jury von "Das Supertalent"

Besonders belastend: Die ehemalige Dschungelkönigin hat am Mittwoch einen Dreh. „Dann muss ich halt da so sitzen, ist ja ganz menschlich. Man soll sich ja für nichts schämen oder für nichts verstecken, das ist ja immer mein Motto“, stellt sie selbstbewusst klar.

Einige Sequenzen später zeigt sich Evelyn Burdecki dann wieder ihren Fans, hat diesmal Abdeckstift benutzt. Sie erzählt, dass sie sich Fan-Nachrichten zum Herpes-Thema durchgelesen habe.

Sie habe Herpes schon, seit sie ein Baby ist, ist damit aufgewachsen, „für mich ist es eigentlich total normal, und deswegen habe ich es auch gezeigt.“ Schließlich haben viele Menschen auf der Welt damit zu kämpfen – doch diese Offenheit kommt nicht bei allen Instagram-Nutzern gut an.

Evelyn Burdecki: Fiese Kommentare zu Herpes

„Was ich für Nachrichten bekomme, ist unglaublich. Manche schreiben 'Du bist so ekelhaft, warum postest du das überhaupt?', 'Ich kriege jetzt auch Herpes, du bist ekelig', manche schreiben: 'Schämst du dich nicht, dich so zu zeigen?'“

Aber es gibt auch Fan-Kommentare, bei denen der Düsseldorferin das Herz aufgeht. „'Evelyn, ich würde dich sogar so küssen', ist das nicht lieb?“, berichtet sie von einer Nachricht. „Und andere haben gesagt: 'Wow, dass du dich überhaupt so zeigst, das ist ja auch eine Seltenheit, dass sich Menschen so zeigen'.“

Zwar habe Evelyn Burdecki tatsächlich kurzzeitig überlegt, ob die ungeschminkte und unabgedeckte Herpes-Wahrheit für sie „zu normal“ ist und sie die Story wieder löschen sollte – aber weil es jetzt eh schon Zehntausende gesehen haben, „lasse ich sie drin, hihi“, erklärt sie gut gelaunt. Und fügt dann noch selbstbewusst an: „Das liegt alles im Auge des Betrachters.“

