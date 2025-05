Hündin Carli schaut den ESC: Bei DIESEM Auftritt nimmt sie Reißaus

Tierische Orakel gab es in den vergangenen Jahren schon so einige. Man denke nur an die legendäre Krake Paul. Das Kraken-Männchen erlangte 2010 internationale Bekanntheit, in dem er alle deutschen Spiele korrekt voraussagte. Oder auch die taube Katze Achilles, die sich 2018 an WM-Vorhersagen versucht hatte. Als Orakel fungiert Hündin Carli vielleicht nicht. Dafür aber als schlechtes Omen für den deutschen ESC-Act „Abor & Tynna“.

Als diese nämlich am Samstagabend die große ESC-Bühne in Basel betraten, nahm Carli Reißaus. Hatte die anderthalbjährige Hündin, die aus einem griechischen Tierheim nach Deutschland gekommen war, bis dato noch mal mehr mal weniger interessiert das ESC-Geschehen im TV verfolgt, schien sie direkt vor „Baller“ das Interesse verloren zu haben.

Als Deutschland dran war, flüchtete Carli aus dem Zimmer

Kein gutes Zeichen für den deutschen Beitrag, schließlich kam die süße Vierbeinerin direkt nach dem Auftritt des österreichischen Geschwister-Duos wieder gen Couch getrottet. Zugegeben, besonders gut kamen aber auch die anderen der 26 Acts nicht bei der jungen Hündin an. Die meisten Auftritte strafte Carli mit offen zur Schau getragenem Desinteresse.

Einzig der isländische Beitrag, der Auftritt des Duos VÆB, schien die Hundedame ein wenig einzunehmen. Ob positiv oder negativ sei jetzt einmal dahingestellt. Vielleicht war es aber auch das wilde Outfit der Brüder Hálfdán Helgi und Matthías Davíð Matthíasson, das ihre Aufmerksamkeit verlangte. Die Platzierung jedenfalls sprach nicht für die Männer aus dem hohen Norden (Island wurde Vorletzter).

Sei es drum. Carlis Gespür sollte sie zumindest bei Deutschland nicht täuschen. Am Ende reichte es wirklich nur für einen Platz im ESC-Niemandsland. Rang 15 für „Abor & Tynna“. Und vielleicht sollte der NDR im kommenden Jahr mal bei Carli anfragen, wenn es um die Auswahl der passenden Künstler geht. Mit ein paar Hundekuchen und Leckerlis könnte man sie sicher überzeugen!