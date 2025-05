ESC 2025: Tynna spricht Klartext – es begann vor zwei Monaten

Nach ihrem Auftritt für Deutschland beim ESC 2025 in Basel und dem 15. Platz mit dem poppigen Discobeat „Baller“ hatte das Geschwisterduo Abor & Tynna endlich ein paar Tage zum Durchatmen.

Hinter ihnen liegen intensive Wochen voller Trubel im Rampenlicht, Emotionen und Dauer-Adrenalin. Doch wie blicken die beiden selbst auf das Abenteuer Eurovision zurück?

In einer Instagram-Fragerunde sprach Tynna offen über ihre Eindrücke. Die 24-Jährige gab einen ehrlichen Einblick.

ESC 2025: Abor & Tynna widmen sich ihren Fans

Aktuell nehmen sich Abor & Tynna besonders viel Zeit, die Fragen von neugierigen Fans auf Instagram zu beantworten. Schließlich hatten sie es ihnen ja zu verdanken, Teil dieses traditionsreichen Musikevents zu sein.

Einen positiven Nebeneffekt feierte Tynna kürzlich in ihrer Instagram-Story: Sie konnte live miterleben, wie ihre Follower-Zahl während und nach dem ESC kontinuierlich anstieg. „Ich bin gerade aufgewacht und sehe die 50.000 Follower auf meinem Account. Danke an alle alle, die für uns gevotet haben. Ihr habt einen besonderen Platz in unseren Herzen“, ließ sie ihre Follower ergriffen wissen.

Unbedingt will sie die Menschen, die sich hinter den Instagramaccounts verbirgen, kennenlernen. Kurzerhand eröffnete die Sängerin eine Fragerunde. Dabei wurde ein Fan besonders konkret und fragte sie: „Wie fühlt es sich an, auf der ESC-Bühne zu performen? Warst du nervös? Du siehst so selbstwusst aus!“

Abor & Tynna ließen sich nicht entmutigen

Tynna ließ ihre Fans an ihren Gefühlen und Erfahrungen rund um den ESC teilhaben. Dabei enthüllte sie noch zusätzliche brisante Details. „Es war ein großer Lernprozess. Ich habe gelernt, mir selbst zu vertrauen. Ich war nicht wirklich angespannt. Das lag daran, dass mich die nationalen Final-Events darauf vorbereitet haben“, erklärte die 24-Jährige.

Und fügte hinzu: „Ich bekomme jetzt seit ungefähr zwei Monaten Hate aus Deutschland. Ich habe mich irgendwie daran gewöhnt, einen Scheiß darauf zu geben, was Leute denken oder sagen.“ Eine große Stütze? Abor, der laut ihr ein äußerst positiver Mensch sei.

Trotz der negativen Kommentare ließen sich Abor & Tynna am Ende nicht unterkriegen und lieferten beim ESC eine fehlerfreie Performance ab. Und auch wenn es Gegenwind gibt, wissen sie: Sie haben eine Fangemeinde, auf die sie sich verlassen können.