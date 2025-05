ESC: Kurz nach der Ausstrahlung gibt es keinen Zweifel mehr

Er zieht Jahr für Jahr Millionen von Menschen vor die Bildschirme: Der ESC ist einer der bekanntesten Musikwettbewerbe überhaupt. Kurz nach der Ausstrahlung ist jetzt alles klar.

Die ARD zeigte den Eurovision Songcontest (ESC) am Samstagabend (17. Mai) – und diese Nachricht dürfte die Verantwortlichen wohl freuen: Die Musikshow bescherte dem Sender sehr gute Quoten. Daran lassen die Zahlen keinen Zweifel.

ESC: So hoch war der Marktanteil

Durchschnittlich 9,1 Millionen Zuschauer verfolgten in der ARD im TV (Das Erste und ONE) das Finale des Eurovision Song Contest 2025 in Basel. Weitere 2,2 Millionen Abrufe waren in den Event-Livestreams der ARD-Mediathek und auf eurovision.de dabei.

Der Marktanteil lag bei 46,8 Prozent (Das Erste und ONE). Besonders in der jungen Zielgruppe konnte der ESC punkten: Bei den 14- bis 29-Jährigen betrug der Marktanteil 78,8 Prozent und durchschnittlich 1,2 Millionen Zuschauer (Das Erste und ONE). Das ist der höchste Marktanteil in dieser Zielgruppe seit Beginn des Langzeittrends 1996!

ARD-Programmdirektorin: „Der ESC 2025 war mehr als ein Wettbewerb“

Mit ihrem Song „Baller“ landete das Duo Abor & Tynna für Deutschland im ESC-Finale auf Platz 15. Gewinner des ESC 2025 ist JJ mit „Wasted Love“ aus Österreich.

„Der ESC 2025 war mehr als ein Wettbewerb – er war ein verbindender Moment. Mit einer kreativen Allianz aus Stefan Raab, RTL und der ARD ist es gelungen, neue Zielgruppen zu erreichen und dem ESC in Deutschland neue Relevanz und Strahlkraft zu verleihen – mit einem starken Auftritt von Abor & Tynna“, sagte Christine Strobl, ARD-Programmdirektorin, nach dem ESC.

Auch Raab äußert sich

