ESC: Fans außer sich – „Was ne kranke Scheiße“

Endlich geht es los. Nach all den Diskussionen um den deutschen Teilnehmer, den Zwist zwischen Ikke Hüftgold und dem NDR und schlussendlich der Teilnahme der Hamburger Rock-Combo „Lord of the Lost“ werden nun auch die Konkurrenten für den deutschen Beitrag gesucht. Am Dienstag (9. Mai 2023) stieg in Liverpool das erste Halbfinale und besonders ein Act spaltete nicht nur die Gemüter, sondern auch die Geschmäcker der Fans.

Dabei handelte es sich um die kroatische Band „Let 3“. Nicht zu verwechseln mit der ehemaligen Popband „US5“, wollen die Männer vom Balkan mit bunten Kostümen und ihrem Antikriegslied „Mama ŠČ!“ in Liverpool überzeugen. Und zumindest im Halbfinale schafften „Let 3“ das auch.

ESC-Halbfinale birgt Überraschungen

Zusammen mit den Acts aus Moldau, Schweiz, Finnland, Tschechien, Israel, Portugal, Schweden, Serbien und Norwegen setzten sich die Kroaten im ersten Halbfinale gegen Künstler aus Malta, Lettland, Irland, Aserbaidschan und den Niederlanden durch.

+++ ESC: Peter Urban kommentiert zum 25. Mal – und nimmt Abschied +++

Sehr zum Unmut einiger Fans. Bei Twitter gab es sofort Diskussionen angesichts des doch recht eigenwilligen Sounds der Band. „Und wir schämen uns für die Qualität unseres Gesangs“, scherzt beispielsweise ein Fan aus Holland und stellt die Band in Vergleich zum ausgeschiedenen holländischen Act Mia Nicolai und Dion Cooper. Ein anderer Fan schreibt: „Was ne kranke Scheiße“ und ein Dritter meckert: „Kroatien verursacht in mir Angstzustände.“

„Für solche Beiträge wurde der ESC erfunden“

Doch es gibt auch Fans, die das doch zugegeben recht skurrile Lied lieben. „Wir brauchen das im Finale, sonst ist es kein ESC.“ Und ein anderer jubelt: „Für solche Beiträge wurde der ESC doch mal erfunden. Sieht schrecklich aus, klingt furchtbar, macht unglaublich Spaß. Weiter!“

Mehr Nachrichten:

Weiter geht es bereits am 11. Mai 2023 mit dem zweiten Halbfinale. Dann treten unter anderem Dänemark, Rumänien, Österreich oder Australien an. Los geht es dann um 21 Uhr, bevor am 13. Mai 2023 das große Finale ansteht.