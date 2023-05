Elton John begeistert in Köln: Eine Sache war jedoch von Anfang an überflüssig

Elton John krönt sich zum König von Köln. Rund 50 Jahre tingelte der Brite über die Bühnen der Welt. Nun soll bald damit Schluss sein. Der Mann, der mit Songs wie „Your song“, „Crocodile Rock“ oder „Don’t let the sun go down on me“ Welthits schuf, geht in Rente.

Eigentlich unfassbar. Und so richtig glauben mochten diejenigen, die am Dienstagabend die Ehre hatten, Elton John in der ausverkauften Lanxess Arena zu sehen, das wohl auch nicht. Schließlich war das, was Elton John in der Domstadt zeigte, alles, nur nicht Ruhestands-würdig.

Elton John macht Bestuhlung direkt überflüssig

Zweieinhalb Stunden lang rockte Elton John in schier ohrenbetäubender Lautstärke (zwei Stufen leiser hätten es auch getan), machte die Bestuhlung im Innenraum schon nach dem ersten Song überflüssig (denn sitzen wollte hier wirklich niemand) und begeisterte mit Hits wie „I’m still standing“, „Tiny dancer“ oder dem berührenden „Candle in the wind“, das er einst für Filmikone Marilyn Monroe geschrieben hatte. Und deren Konterfeit auch immer wieder auf der gigantischen Leinwand auftauchte.

Es war ein Abend der lauten, aber eben auch der leisen Momente. Der 76-Jährige schaffte den perfekten Mittelweg, ohne in zu dramatische Abschiedsmelancholie zu verfallen, was sicherlich auch an seiner grandiosen Band lag, die ihn zum Teil seit Jahrzehnten treu zur Seite stand und auch in Köln nicht bloßes Beiwerk war. Im Gegenteil: Sie waren es, die John, der zunächst in Glitzeranzug, später dann im kölschen rot-weißen Sakko und schlussendlich im Bademantel auf der Bühne stand, glänzen ließen.

Elton Johns 192. Auftritt in Deutschland

Ja, es war ein toller Abend, ein besonderer, wie Elton John kurz vor Schluss zu verstehen gab. Mit den Worten „Es war meine 192. Show in Deutschland. Ich möchte euch allen danken. Immer wenn ich nach Deutschland komme, bringt ihr mir so viel Freundlichkeit und Liebe und Loyalität entgegen. Ich freue mich immer so sehr hier herzukommen. Ihr seid so großartig. Danke, danke, danke. Ihr seid ein außergewöhnliches Publikum. Ich werde das nie vergessen“, sollte Elton John sein Publikum noch einmal fast zu Tränen rühren, bevor er nach „Goodbye yellow brick road“ per Aufzug durch die mit Sternen bedeckte Leinwand verschwand. Farewell, also Lebewohl, ist das Motto seiner letzten Tour. Oder wie man in Köln sagt: Mach et joot, Elton.

Zweimal wird Elton John noch in Köln auftreten. Am Donnerstag (18. Mai 2023) und Freitag (19. Mai 2023) wird der Brite nochmals in der Domstadt spielen. Dann geht es für den 76-Jährigen weiter nach Barcelona und Antwerpen.