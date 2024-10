Elena Miras lässt die Bombe platzen: „Wenn ihr das lest, bin ich bereits im Hotel“

Große Ereignisse werfen ihre Schatten voraus. Am siebten Oktober ist es endlich soweit: Promi Big Brother geht in die nächste Runde. Das Prinzip ist wie immer: Mehr oder minder prominente Persönlichkeiten werden in ein Haus eingeschlossen und müssen fortan das tun, was der große Bruder von ihnen will.

Während Stars wie Daniel Lopes, Verena Kerth oder Mike Heiter schon längst von Sat.1 bekanntgegeben wurden, kommt nun, kurz vor Start, noch eine Überraschung dazu. Und die dürfte vor allem Mike Heiter in Bedrängnis bringen. Hat Promi Big Brother doch seine Ex Elena Miras überzeugen können, ebenfalls in den TV-Knast zu ziehen?

Elena Miras zieht in den TV-Knast

Und die ist schon in heller Vorfreude. „Endlich ist es so weit. Ich darf es verkünden. Ich bin dabei bei Promi Big Brother 2024! Wenn ihr das hier lest, bin ich bereits im Hotel und warte auf meinen Einzug. Ich freue mich riesig auf diese Reise mit euch, voller Emotionen und unvergesslicher Momente. Es wird die größte Herausforderung meines Lebens. Aber ich hoffe, dass ich sie mit Ruhe und Gelassenheit meistern werde“, so Elena Miras via Instagram.

++ SAT.1 lässt die Bombe platzen: SIE ziehen bei „Promi Big Brother“ ein ++

Ruhe und Gelassenheit? Das waren bis jetzt nicht unbedingt die Stärken der 32-jährigen Schweizerin. Elena weiter: „Ich bin so aufgeregt, ihr habt keine Ahnung. Ihr wisst doch, wie sehr ich Überraschungen liebe.“

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Nun denn, die Fans jedenfalls sind bereits in heller Vorfreude. „Die Gewinnerin steht schon fest“, heißt es beispielsweise bei Instagram. Ein anderer Follower schreibt: „Das kann ja was werden. Streit ist vorprogrammiert mit Leyla und Mike. Na, da drücke ich euch mal ganz fest die Daumen.“ Während ein Dritter jubelt: „Geil, der Cast ist gerettet. Hol dir den Sieg, Elena.“

Ob das so klappt, das werden wir ab dem 7. Oktober 2024 bei Sat.1 sehen, wenn Promi Big Brother in seine nächste Staffel startet.