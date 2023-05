Eberhofer-Krimis: Trailer zu „Rehragout-Rendezvous“ sorgt für Aufregung – „Ist das fies“

Sie gehören zu den meistverkauften und beliebtesten deutschen Krimis: Rita Falks Geschichten rund um den schrulligen Provinzpolizisten Franz Eberhofer, seinen besten Kumpel Rudi Birkenberger sowie Oma Eberhofer und Papa Eberhofer.

Doch nicht nur in Buchform sind die Krimis von Rita Falk extrem erfolgreich. Die Filme zu den mittlerweile elf Büchern sind ebenfalls extrem beliebt. So ist es wenig überraschend, dass auch der Trailer zum neuen Film „Rehragout-Rendezvous“ schon wenige Stunden nach Veröffentlichung ein echter Hit bei den Fans ist.

Neuer Eberhofer-Krimi kommt im August ins Kino

Da zieht Oma Eberhofer (gespielt von Enzi Fuchs) plötzlich zur Mooshammer Liesl (gespielt von Eva Mattes), ein Rabe mit einem menschlichen Ohr sorgt für eine Mordermittlung und Rudi Birkenberger (gespielt von Simon Schwarz) wird als „einer aus Perversien“ im Kindergarten identifiziert.

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Doch damit nicht genug, Eberhofers Frau Susi Gmeinwieser (gespielt von Lisa Maria Potthoff) wird plötzlich zur Aushilfsbürgermeisterin und Franz Eberhofer (gespielt Sebastian Bezzel) bekommt Schwierigkeiten im Bett. Oder wie es zum Ende des Trailers aus unterschiedlichsten Mündern heißt: „Leck mich doch am Arsch.“

Eberhofer-Fans in heller Vorfreude

Ja, es dürfte wieder saukomisch werden, wenn der neue Eberhofer-Krimi „Rehragout-Rendezvous“ am 10. August 2023 in die Kinos kommt. Die Fans jedenfalls sind schon ganz aus dem Häuschen.

Mehr Nachrichten:

„Auf dass es schnell August wird“, heißt es beispielsweise in den Kommentaren auf Instagram. Ein anderer Fan schreibt: „Ich brech um. Ich freue mich schon drauf.“ Und ein Dritter jubelt: „Habe mich schon beim Trailer weggeschmissen.“ Ein wenig Enttäuschung ob der noch so langen Wartezeit ist aber auch zu spüren. „Oh Mann, ist das fies. So ein geiler Trailer und der Film kommt erst im August. Und eine Anhängerin bittet: „Dreht mal schnell die Zeit vor. Der Eberhofer ruft.“

Wer es nicht mehr aushalten kann, kann sich jedoch die Zeit mit den alten Eberhofer-Filmen vertreiben. In der ARD-Mediathek sind beispielsweise die Filme „Leberkäsjunie“ und „Dampfnudelblues“ kostenfrei abrufbar.