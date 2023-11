Eberhofer: Zoff mit Autorin eskaliert – doch jetzt kommt DAS raus

Manchmal hat so ein kleiner Zoff ja auch eine reinigende Wirkung. Es war kurz nach Veröffentlichung des neuesten Eberhofer-Krimis „Rehragout Rendezvous“, als es zum öffentlichen Bruch der Autorin mit dem Kinofilm kam, der ihrem Werk zugrunde lag.

„Ich finde das Drehbuch unglaublich platt, trashig, stellenweise sogar ordinär“, schimpfte Rita Falk über die Verfilmung ihres Erfolgsromans. „Ich bin echt traurig und habe in den letzten Tagen viele Tränen deswegen vergossen“, so die Eberhofer-Erfinderin in einem Interview mit dem Magazin „Spiegel“. Die Kino-Adaptionen hätten sich immer weiter von ihren Büchern entfernt.

Neuer Eberhofer-Film stellt Rekord auf

„Es gibt so viele Botschaften in diesem Film, für die ich mich auch schäme“, sagte die 59-Jährige deutlich. Im Interview mit dieser Redaktion antwortete Schauspieler Ferdinand Hofer, der in den Eberhofer-Filmen die Rolle des Metzgersohnes Max Simmerl spielt, auf die Kritik der Autorin.

„Als Schauspieler bin ich in die Buchentwicklung nur bedingt involviert. Das heißt, ich kenne die Vorgeschichte nicht. Ich finde es aber wahnsinnig schade, dass sich hier zwei Fronten auftun“, Hofer. Und weiter: Was die Eberhofer-Filme und die Eberhofer-Familie in der Vergangenheit ausgemacht hat, war dieses Miteinander. Wir haben alle am gleichen Strang gezogen und hatten ein gemeinsames Ziel, nämlich einen lustigen, guten Kinofilm zu machen. Es ist schade, dass es gerade ein bisschen aus dem Gleichgewicht geworfen wird. Vielleicht ist es auch normal, dass es immer mal wieder solche Momente gibt. Wichtig ist nur, dass wir wieder zu einer Gemeinsamkeit kommen.“

Das hoffen wohl auch die Zuschauer, die in Scharen ins Kino strömen, um Eberhofers neuesten Fall zu sehen. Via Instagram jubeln die Macher: „Mit über 1,5 Millionen Besucher*innen stellt die neueste Eberhofer-Verfilmung einen absoluten Besucherrekord auf. Damit ist Rehragout-Rendezvous mit Abstand der erfolgreichste Teil der beliebten Filmreihe nach den Bestsellern von Rita Falk und klettert in den Kinocharts der diesjährig gestarteten deutschen Filme auf Platz 2.“

Es bleibt also spannend, wie es nun weitergeht, und ob Autorin und Filmteam wieder zusammenfinden. Die Fans würden es sich sicherlich wünschen.