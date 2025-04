„DSDS“-Star: Sensation! ER meldet sich nach über zehn Jahren zurück

Er wird treuen „DSDS“-Fans noch ein Begriff sein. Im Jahr 2012 nahm Thomas Pegram an der 9. Staffel der RTL-Castingshow teil und schaffte es bis in die erste Mottoshow unter die Top 10. Doch auf der Bühne stand er schon früher: 2004 trat er mit der Band „Tie-break“ beim Eurovision Song Contest für Österreich an.

Danach war es lange Zeit auf seinen Social-Media-Accounts still geworden. Jetzt – mehr als zehn Jahre später – meldet er sich plötzlich bei Facebook zurück. Was ist in der Zwischenzeit geschehen und was macht er heute?

„DSDS“-Star Thomas Pegram gibt ehrliche Einblicke

Als wäre er nie weg gewesen, meldet sich Thomas Pegram plötzlich bei seiner Community auf Facebook zurück. Treue „DSDS“-Fans könnten schon geglaubt haben, dass sein Account nie wieder aufgefrischt werden würde. Doch Pustekuchen!

„Liebe Facebook-Freunde, lange ist es her seit meinem letzten Post – mehr als zehn Jahre! Inzwischen bin ich 40 geworden, habe seit ‚DSDS‘ ein paar Haare weniger auf dem Kopf (böse Zungen behaupten: sehr viele), ein paar graue sind dazugekommen – und meine Stimme ist vermutlich auch etwas reifer geworden“, schreibt Pegram.

Doch das eigentliche Highlight folgt im Anschluss: Der 40-Jährige verkündet, dass er seit 2016 Vater einer kleinen Tochter ist.

Spielt Musik noch eine Rolle in seinem Leben?

Im weiteren Verlauf gewährt Pegram ganz ehrliche Einblicke in seine Musikkarriere nach der Teilnahme bei „DSDS“. Er gesteht, dass er nur ein Jahr mit Musik seinen Lebensunterhalt verdienen konnte.

Außerdem resümiert er: „Ich liebe Musik, aber das Musik-Business war nicht so wirklich mein Ding. Ehrlich gesagt war es auch ziemlich hart, finanziell über die Runden zu kommen.“

Dennoch hat ihn die Musik nie ganz losgelassen, und er hat einen zweiten Anlauf gewagt. Dabei will er seine Skills wieder auffrischen. Zudem gehe er einem Beruf nach, mit dem er sich über Wasser hält. Pegram lässt jedoch offen, um welchen es sich dabei handelt.