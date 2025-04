„DSDS“-Star macht es offiziell: „Unser kleines Wunder ist da“

Die ehemalige DSDS-Kandidatin Katharina Eisenblut (30) lässt die Babybombe platzen! Nach ihrem Sohn Emilio, der am 11. Juli 2022 geboren wurde, durfte sich die Sängerin nun über die Geburt ihrer Tochter freuen.

Am Mittwoch (16. April 2025) machte sie es offiziell: Auf ihrem Instagram-Account gab die Sängerin die Geburt ihrer gesunden Tochter bekannt.

Und das trotz großer Komplikationen: Im dritten Schwangerschaftstrimester plagten Katharina Eisenblut große Schmerzen, ein langanhaltender Schwächezustand und tagelange Wehen.

„DSDS“-Star Katharina Eisenblut hat die schweren Zeiten überstanden

So gab Katharina Eisenblut ihren Fans im Februar besorgniserregende Neuigkeiten. Auf Instagram teilte sie mit, dass ihr Gebärmutterhals bereits in einem Stadium sei, das eigentlich erst in der 37. oder 38. Schwangerschaftswoche typisch wäre. Der „DSDS“-Star stand kurz vor einer Fehlgeburt.

Wenig später wurde bei ihr ein Schwangerschaftsdiabetes diagnostiziert. Außerdem gab es Bedenken, dass ihr Baby möglicherweise an einem Gendefekt leiden könnte. Eine Fruchtwasseruntersuchung lehnte Katharina Eisenblut zu diesem Zeitpunkt ab. Für die dreiköpfige Familie rund um ihren Freund Dominic Höppner und Sohn Emilio waren es qualvolle Wochen, in denen sie mit vielen Sorgen und belastenden Ungewissheiten zu kämpfen hatten.

Doch all das ist nun glücklicherweise überstanden. Sichtlich erleichtert meldete sie sich die ehemalige „DSDS“-Kandidatin in den Sozialen Medien bei ihren Anhängern. Nach der erfolgreichen Geburt äußerte sich die frischgebackene Mama selbst auf Instagram mit den emotionalen Worten: „Unser kleines Wunder ist da. Wir melden uns, sobald ich etwas mehr Kraft habe, mit einem Update.“ In den kommenden Wochen wird Katharina Eisenblut sicherlich noch viele spannende Einblicke mit ihren Fans teilen.