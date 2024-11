„DSDS“: Jury-Beben geht weiter – auch SIE soll ersetzt werden

Die Schlagzeilen rund um „DSDS“ scheinen kein Ende zu nehmen! Nach dem angeblichen Rauswurf von Pietro Lombardi (32) soll jetzt das nächste Jurymitglied auf der Kippe stehen. RTL sorgt für ordentlich Wirbel hinter den Kulissen der beliebten Castingshow.

Seit 2002 sucht DSDS nach neuen Talenten, doch in der 21. Staffel dreht sich das Drama um die Jury. Nachdem sich RTL überraschend von Pietro Lombardi getrennt hat, äußerte sich der Sänger enttäuscht gegenüber „Bild.de“: „Das fühlt sich nicht gut an für mich“. Doch offiziell informiert wurde er bisher nicht. „Ich glaube erst, dass ich raus bin, wenn RTL mich anruft und es mir sagt. Bislang ist dies nicht der Fall“, fügte er hinzu.

„DSDS“: Nächste Staffel ohne sie?

Doch das DSDS-Beben geht weiter! Laut „Bild“-Informationen könnte auch Rapperin Loredana (29), die erst seit 2024 in der Jury sitzt, ihren Platz verlieren. Die gebürtige Schweizerin steht angeblich schon auf der Abschussliste des Senders. Wer könnte ihren Platz einnehmen? Insider berichten, dass RTL mit Mia Julia im Gespräch ist.

Die Partysängerin, bekannt vom Ballermann, hat eine riesige Fanbase und könnte frischen Wind in die Show bringen. Mit 625.000 Followern auf Instagram und ihrer Popularität als Entertainerin wäre sie ein echter Publikumsmagnet. Mia Julia begeistert regelmäßig Tausende Fans im Bierkönig. Ihr mitreißender Stil könnte auch die Zuschauerzahlen von „DSDS“ ordentlich in die Höhe treiben.

Wann Loredana tatsächlich ihren Juryposten räumen muss, bleibt unklar. RTL schweigt bisher zu den Gerüchten. Ob bei der Jury-Auswahl Pop-Titan Dieter Bohlen ein Wörtchen mitzureden hat? „Die Wahrheit ist: RTL bestimmt die Juroren. Ich wurde bisher nicht davon in Kenntnis gesetzt, wer da jetzt in Zukunft in der Jury sitzt“, so Dieter gegenüber „Bild“.

RTL zeigt das Finale von „DSDS“ am Samstag (9. November) um 20.15 Uhr.