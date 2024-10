„DSDS“: RTL macht es offiziell – jetzt steht es fest

Wer wird der neue „DSDS“-Superstar und tritt in die Fußstapfen von Sem Eisinger, Harry Laffontien und Jan-Marten Block? Noch ist das vollkommen hoffen! Doch schon in wenigen Wochen wird die Entscheidung fallen.

Denn dann steht das große Finale an! Die Vorbereitungen für die große Liveshow in Köln laufen bereits auf Hochtouren und in diesem Zusammenhang verkündete RTL nun auch eine wichtige Nachricht!

„DSDS“: SIE sind im Finale mit dabei

Am 9. November um 20.15 Uhr ist es so weit! Dann wird der diesjährige „DSDS“-Gewinner gekrönt und mit von der Partie sein werden neben zahlreichen Zuschauern vor den Fernsehern dann natürlich auch alle, die Tickets für das Spektakel vor Ort ergattert haben.

Ebenfalls nicht fehlen wird natürlich die Jury, bestehend aus Dieter Bohlen, Pietro Lombardi, Beatrice Egli sowie Loredana. Und außerdem vor Ort mit dabei sein wird Laura Wontorra, die als Moderatorin durch das Finale führen wird.

„Absolutes Allroundtalent“

Das machte RTL in einer Mitteilung am 16. Oktober offiziell. Damit ist eine wichtige Frage geklärt. Wontorra, die vielen durch „Grill den Henssler” oder „Ninja Warrior” bekannt sein dürfte, verfügt über jede Menge Erfahrung auf der Bühne und für Livemoderationnen.

Der Sender ist sich daher sicher: „Die 35-Jährige ist ein absolutes Allroundtalent und wird auch diesen Job mit Bravour meistern.“

Ob dem auch so sein wird? Davon werden sich die Zuschauer im November selbst überzeugen!