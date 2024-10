Dieter Bohlen schwebt auf Wolke 7 – und verrät das Geheimnis seiner glücklichen Beziehung

Dieter Bohlen lebt ein Leben auf der Überholspur. 70 Jahre ist der deutschlandweit bekannte Musiker mittlerweile alt und denkt noch lange nicht ans Aufhören. Momentan dreht der Pop-Titan die 21. Staffel der RTL-Show „Deutschland sucht den Superstar“ und sitzt gemeinsam mit Pietro Lombardi, Beatrice Egli und Loredana hinter dem Jurytisch.

Auch in Sachen Privatleben kann sich der Produzent keineswegs beklagen. Seit dem Jahr 2006 ist der RTL-Star mit seiner Partnerin Carina Walz liiert, das Paar hat eine gemeinsame Tochter und einen Sohn. Auf seinem Instagram-Profil teilt Dieter Bohlen nun ein Geheimnis, das einigen seiner Fans sicherlich weiterhelfen wird.

Dieter Bohlen verrät DEN ultimativen Trick

Auch nach bald zwanzig Jahren Beziehung zeigen sich Dieter Bohlen und Carina Walz oftmals turtelnd auf ihrem Instagram-Profil, dem stolze 1,5 Millionen Menschen folgen. In diesen Tagen verbringen die Turteltauben erholsame Stunden auf den Seychellen und genießen das türkisblaue Meer und die traumhaften Strände.

Zeit für eine Instagram-Story nimmt sich der Pop-Titan jedoch auch in seinem wohl verdienten Urlaub. Glückselig filmt Dieter Bohlen sich und seine Carina im Selfie-Modus und trällert eine fröhliche Melodie ins Handy. Seine Liebste kuschelt sich an die Schulter des Produzenten und erzählt den Fans: „Wir lassen es uns hier so richtig gut gehen.“ Die Liebe zwischen den Turteltauben ist selbst durch den Handybildschirm zu spüren.

Dieter Bohlen weist seine Follower auf das Vogelgezwitscher im Hintergrund der Aufnahme hin. Der „DSDS“-Chef fragt sich, was die kleinen Vögelchen wohl singen und ob sie sich untereinander verständigen können. Das Video beschriftet der Musiker mit den Worten: „Verliebt wie am ersten Tag“ und ergänzt ein rotes Herzchen. Auch so viele Jahre später wirkt das Pärchen überglücklich miteinander.

Nur kurze Zeit später verrät Dieter Bohlen dann eins der Geheimnisse seiner langjährigen Beziehung. Carina erzählt den Instagram-Followern von ihrem Urlaub und der 70-Jährige stimmt seiner Liebsten die ganze Zeit einfach nur mit den Worten „Ja“ zu. Bohlen stellt dann fest: „Ich sage immer ja.“ Mit diesem einfachen Trick scheint der Musiker seine Angebetete stets zufriedenzustellen.

In seiner Instagram-Story hat Dieter Bohlen außerdem den Spitznamen verraten, den er seiner Carina scheinbar gegeben hat. Liebevoll nennt er seine Herzensdame nämlich „Carinchen“.