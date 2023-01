DSDS-Juror Dieter Bohlen ganz emotional: „Hat mich wirklich berührt“

Am 14. Januar startet die 20. und letzte Staffel von „Deutschland sucht den Superstar“ bei RTL. Pünktlich zum Abschied ist der eigentliche Superstar von DSDS zurück – Dieter Bohlen kehrt nach einem Jahr Abstinenz in die Jury zurück.

Kurz vor seiner letzten DSDS-Staffel hat sich Dieter Bohlen ganz emotional über seine Rückkehr zu RTL geäußert. Der Poptitan ist gerührt.

DSDS: Dieter Bohlen ist zurück

Als Dieter Bohlen 2021 mit RTL und DSDS brach, glaubte kaum jemand an ein Comeback – selbst der 68-Jährige nicht. „Ich nicht, aber mein Freund Pietro Lombardi! Der hat fest daran geglaubt, genauso wie Juliette Schoppmann, unser Vocal Coach. Ich selbst hatte das Gefühl, bei DSDS und beim Supertalent – das wird nichts mehr“, beichtet Dieter Bohlen im Interview mit RTL.

Weiter berichtet er: „Umso überraschender kam für mich der Anruf im Sommer, mit dem ich in die Geschäftsführung von RTL eingeladen wurde. Da herrschte ein so freundschaftlicher Spirit, das war ein so produktives und konstruktives Gespräch, dass ich da gar nicht mehr nein sagen konnte!“

Seine Rückkehr zu DSDS wurde für ihn ganz schön emotional: „Ich bin ehrlich, ich hatte Gänsehaut am ersten Tag. DSDS und Supertalent, das sind ja meine Kinder, für die ich 18 Jahre lang wirklich alles getan habe. Wenn man da auf einmal gesagt bekommt, das machen jetzt andere – das hat mir damals schon wehgetan. Und genauso wie es mir damals wehgetan hat aufzuhören, war es ein wahnsinnig schöner Tag, als ich erstmals wieder am Jurypult saß. Das hat mich wirklich sehr berührt.“

Letzte Staffel DSDS

Die neue Staffel DSDS beginnt am 14. Januar. Es wird die letzte Staffel der Kult-Castingshow bei RTL sein. Nach 21 Jahren ist endgültig Schluss. Beim letzten Mal DSDS sitzen neben Poptitan Dieter Bohlen auch DSDS-Gewinner Pietro Lombardi, Sängerin Leony und Popsternchen Katja Krasavice.