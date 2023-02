DSDS: Bohlen blafft Katja Krasavice im TV an – „Mir scheißegal“

Damit hatten wohl die wenigsten gerechnet. Zugegeben: In der diesjährigen – vermutlich letzten DSDS-Staffel aller Zeiten – sind Überraschungen nie ganz ausgeschlossen. Da lassen sich plötzlich TV-Stars blicken, die dann mal mehr, mal weniger herzlich empfangen werden. Und auch für Zoff hinter den Kulissen ist dank des Sexismus-Skandals rund um Jill Lange gesorgt.

Langweilig wurde es dementsprechend auch in der Show am Samstag nicht. Bislang war es ja stets so, dass man die aktuelle „DSDS“-Folge schon vorab bei RTL Plus ansehen konnte. Dies ist nun nicht mehr so. RTL entschied sich, die Fans stets bis zum Tag der TV-Ausstrahlung zittern zu lassen. Dementsprechend hoch war auch die Spannung, als es um 20.15 Uhr am Samstagabend (11. Februar 2023) dann endlich losging.

Hochspannung bei DSDS

Und es ging auch direkt überraschend los: So begleitete „Dschungelcamp“-Star Gigi Birofio einen Kumpel zum Casting. Besonders aufregend sollte es aber gegen Ende der Show werden. Da stand nämlich der Auftritt von Content Media Manager Sepehr Kiyan Yousefbeik aus Hannover an. Der 24-Jährige, der in seiner Freizeit Mixed Martial Arts betreibt, wollte die Jury mit dem Song „Save your tears“ von The Weeknd bezaubern.

Und der Hannoveraner musste seine Tränen nicht für einen anderen Tag aufsparen. Auch wenn es Pietro Lombardi nicht gefiel. „Du hast mich jetzt nicht so damit überzeugt, dass ich sage, finde ich richtig geil“, so der frisch gebackene Papa. Und auch Leony hatte der Hannoveraner nicht berührt. Von Katja Krasavice gab es ein vorsichtiges Ja, Dieter Bohlen schien jedoch extrem überzeugt.

Als also alles auf ein Patt hindeutete, ergriff Katja Krasavice das Wort. „Die Frage ist …“, begann die Rapperin, als ihr Dieter Bohlen recht abrupt das Wort entriss: „Ist mir scheißegal, was die Frage ist. Ich gebe ihm die Goldene und dann ist die Frage zu Ende.“

Damit hatte wohl niemand gerechnet, am wenigsten Sepehr selbst. „Was? Niemals! Oh mein Gott“, schrie der Hannoveraner durchs TV-Studio. Na, dann gab es doch endlich mal einen versöhnlichen Abschluss bei DSDS.