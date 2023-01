DSDS: Nach Bohlen-Attacke – bei Jill Lange werden schlimme Erinnerungen wach

Schon vor der Ausstrahlung von der 4. Folge von „Deutschland sucht den Superstar“ (DSDS) sorgt eine Kandidatin für Wirbel. Jill Lange ist ein bekannter Reality-Star und will nun als Sängerin durchstarten. Im Vordergrund steht allerdings weniger ihr gesanglicher Auftritt, sondern viel mehr ihr Sexleben.

Beim Casting musste sich die junge Frau fiese Spitzen zu ihrem Sexleben von Juror Dieter Bohlen gefallen lassen. Unter Tränen äußerte sich die 22-Jährige via Social Media zu den persönlichen Angriffen auf ihre Person. Sie wirft dem Poptitan vor, unter die Gürtellinie gegangen zu sein. Im Interview mit dieser Redaktion schildert Jill Lange, wie schlimm die Situation wirklich für sie war.

DSDS: Geht Dieter Bohlen hier zu weit?

Mit großen Hoffnungen ging Jill Lange zum DSDS-Casting. Sie wollte ein professionelles Feedback von erfahrenen Künstlern zu ihrer Stimme haben. Stattdessen musste sie sich erstmal für ihre Auftritte bei diversen Dating-Formaten wie „Are you the One“ oder „Ex on the Beach“ rechtfertigen. Als Pietro Lombard anmerkt, dass in solchen Shows, die Kandidaten sich untereinander sehr nah kommen und das mehrfach, reagiert Dieter Bohlen schockiert.

Äußert eindeutig, dass er von solchen Formaten nichts hält und fragt die Studentin für Soziale Arbeit: „Hast du irgendwas Normales gemacht? Oder hast du nur Abi und dich durchnudeln lassen?“ In der Folge, die bereits bei RTL+ zu sehen ist, versucht die 21-Jährige die Fassung zu wahren, doch bei Instagram bricht sie kurz vor Ausstrahlung der Sendung in Tränen aus und erhebt schwere Vorwürfe gegenüber dem Urgestein von DSDS.

DSDS-Kandidatin Jill Lange äußert sich zu Dieter Bohlen Aussagen. Foto: RTL / Stefan Gregorowius

Im Interview mit dieser Redaktion macht Jill Lange klar, dass die sexistischen Äußerungen schon ein No-Go seien, doch die Herabwürdigung ihres Abiturs habe sie noch viel mehr getroffen: „Für mich persönlich war gerade die Abiturzeit sehr schwer, weil ich im Heim gewohnt habe und währenddessen in meine erste eigene Wohnung gezogen bin. Für mich war das Abitur und generell die Schulzeit ein einziger Kampf, weil ich einfach nicht den stärksten Rückhalt hatte. Für mich war das Abitur also ein Riesen-Erfolg und ich war sehr stolz darauf.“

Jill Lange will sich nicht unterkriegen lassen

Auch wenn Dieter Bohlen für seine harte Kritik bekannt und von vielen Fans geliebt werde, gebe es Grenzen: „Ich finde Dieter kann gerne Meinungen zu der musikalischen Leistung abgeben. Bei Aussagen, die darüber hinausgehen sollte er generell vorsichtiger und sensibler sein. Er ist bei vielen Kandidaten schon zu weit gegangen, jedoch trauten sich viele nicht, sich dagegen aufzulehnen und genau das anzusprechen.“

Bislang hat sich der Pop-Titan nicht konkret zu den Vorwürfen geäußert, via Instagram hat er jedoch seine Fans für sich sprechen lassen. „Entschuldige dich auf keinen Fall! Du hast komplett Recht, aber in der heutigen Zeit darf man leider in Deutschland nicht mehr seine Meinung frei äußern“, schreibt ein Fan wie in einem Screenshot von Bohlens Nachrichtenverlauf zu sehen ist. „Wenn sich ein Mensch bewusst in mehreren TV-Formaten sexuell so gibt, dann braucht sie auch nicht rumheulen, wenn das jemand anspricht“, heißt es weiter. Die Antwort des Erfolgsproduzenten: „Aber sowas von.“ Dieter Bohlen denkt also auch einige Wochen nach dem Vorfall nicht daran, sich im Ton vergriffen zu haben – geschweige denn sich für seine Aussagen zu entschuldigen.

Noch mehr News:

Dass ihre Vorgeschichte einen Einfluss bei der Bewertung ihrer Gesangseinlage hatte, glaubt Jill lange allerdings nicht. Nach dem Angriff auf ihre Person freiwillig DSDS zu verlassen, sei für sie zu keiner Zeit in Frage gekommen: „Ich habe nicht abgebrochen, da ich mir mein Traum vom Singen von solchen Menschen nicht nehmen lasse und ich generell niemals vor Problemen wegrenne, sondern mich dem stelle und jetzt sogar anderen Menschen etwas von meiner Moralvorstellung teilen kann“, wird sie deutlich.

Ob es Jill Lange dennoch in den Recall geschafft hat, kannst du am Mittwoch (25. Januar) um 20.15 Uhr auf RTL sehen. Zudem ist die Folge schon jetzt auf RTL+ zu sehen.