DSDS: Zuschauer können es kaum glauben – plötzlich ist ER zu sehen

Bei DSDS stellen Nachwuchsmusiker ihr Talent unter Beweis. Die Gesichter sind dabei eigentlich eher unbekannt – ab und zu verirrt sich jedoch auch der ein oder andere berühmte TV-Star in die RTL- Show.

Will ER jetzt etwa auch singen? Gigi Birofio (23) ist aus diversen Reality-TV-Shows bekannt. Unter anderem nahm er an „Ex on the Beach“ teil und war kürzlich im Dschungelcamp zu sehen. Am Freitagabend (10. Februar) führte ihn sein Weg zum RTL-Turmspringen – und am Samstag (11. Februar) ist er bei DSDS zu sehen.

DSDS: Fans entdecken den TV-Star sofort

In einer Vorschau, die RTL auf dem Instagram-Account von DSDS teilte, ist der Influencer plötzlich in der Show zu sehen – und die Fans können es kaum glauben. „Warte mal, ist Gigi dabei?“ und „Gigi ist auch überall dabei“, heißt es unter dem Beitrag.

Doch der TV-Star wird nicht selbst vor der DSDS-Jury bestehend aus Dieter Bohlen, Pietro Lombardi, Katja Krasavice und Leony treten, wie in einem weiteren Beitrag von RTL klar wird. Peris Grigoriadis, ein Kumpel vom ihm, stellt sich dem Urteil der Musikexperten. „Ich will alles aus mir rausholen, was sich die Jahre in mir aufgebaut hat“, verriet Grigoriadis. Sein Ziel: Mindestens in die Liveshows kommen!

DSDS: Gigi ist von seinem Kumpel überzeugt

„Warum ich Gigi heute mitgebracht hab, einer meiner besten Freunde: Der ist der Einzige, der mich jemals singen gehören hat“, erklärt er. Und Gigi ist der Meinung: Sein Kumpel hat Potenzial! Immerhin ist Peris Grigoriadis auch Club- und Festival-Manager. Ob er tatsächlich die Jury überzeugen konnte, kannst du in der RTL-Mediathek nachschauen.

RTL stellt die aktuelle DSDS-Folge allerdings erst nach der TV-Ausstrahlung in die Mediathek – ein drastischer Schritt, der erst vor wenigen Tagen beschlossen wurde. Mehr zu den Hintergründen erfährst du hier.