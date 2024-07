„DSDS“-Star Melody Haase: Jetzt können es alle sehen

Melody Haase ist seit ihrer Teilnahme an der Castingshow „DSDS“ nicht mehr aus der Medienlandschaft wegzudenken. Nach der RTL-Sendung folgten zahlreiche TV-Auftritte, darunter in Formaten wie „Adam sucht Eva“ und „Beauty & The Nerd.“ Mittlerweile hat sich die Sängerin außerdem zur echten Social-Media-Queen entwickelt und schockt dort mit einer krassen Veränderung.

„DSDS“-Star: Jetzt kann es jeder sehen!

Stolze 157 Tausend Fans verfolgen das Leben von Melody Haase auf Instagram fernab der Kameras. Auf Social Media begeistert sie ihre Follower regelmäßig mit glamourösen Fotos, gewagten Outfits und Einblicken in ihr turbulentes Privatleben. Dort konnten Anhänger der Sängerin nun kaum ihren Augen trauen!

+++Katja Krasavice stellt Reichtum zur Schau – sogar Gold im Essen+++

Denn Haase veröffentlichte ein Video, welches ihren Abnehmerfolg festhält. Zunächst erkennt man die Sängerin nur in Unterwäsche bekleidet, wie sie sich selbst vor dem Spiegel ablichtet, ihre markanten Kurven fallen sofort ins Sichtfeld. Der nächste Clip zeigt den TV-Star in knallengem Einteiler, ebenfalls vor einem großen Spiegel abgelichtet, doch diesmal wesentlich schlanker. Dazu titelt Melody: „Gleiche Person, 30 Kilo weniger.“ Doch über die Veränderung der „DSDS“-Kandidatin verliert nicht jeder ein positives Wort!

„DSDS“-Star: Gemischte Reaktionen zum Abnehmerfolg

In den Kommentaren befürworten viele den Wandel von Melody und gratulieren ihr zum Erfolg. „So viel krasser jetzt“ oder „Vorher schon eine Schönheit, jetzt unnormal“ sind nur einige der Reaktionen. Doch es mischen sich auch Kritiker unter den Clip. „Fand früher sexier und hat irgendwie mehr gepasst“, äußert ein User. Und was sagt der „DSDS“-Star selbst zu seiner Transformation?

Haase ist mehr als begeistert von ihrem neuen Ich. Dabei merkt sie an: „Für immer besessen von jeder Version von mir. Liebe dich selbst – der Rest wird sich von selbst ergeben.“ Eine klare Botschaft an ihre Fans, seinen Körper so zu akzeptieren, wie er ist.