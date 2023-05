DSDS-Jurorin Katja Krasavice: So viel Geld macht sie mit Onlyfans

Katja Krasavice hat beruflich viele Standbeine. Sie ist Rapperin, Autorin, vertreibt einen eigenen Softdrink und saß zuletzt auch in der Jury von „Deutschland sucht den Superstar“ (DSDS). Doch daneben hat die 26-Jährige noch eine andere wichtige Einnahmequelle: Onlyfans.

Das Bezahl-Portal, das vor allem für seine erotischen und pornografischen Inhalte bekannt ist, spielt Katja Krasavice seit vielen Jahren gutes Geld ein. Wie viel sie mit kostenpflichtigem Content verdient, verriet sie beim OMR-Festival im Gespräch mit Moderator Kai Pflaume.

DSDS: So viel verdient Katja Krasavice bei Onlyfans

Dort erklärte die DSDS-Jurorin: „Ich bin die erfolgreichste Frau in Deutschland auf der Plattform.“ Das sorge für ein sicheres Auskommen, wie sie erklärte. „Seitdem ich diese Plattform habe, verdiene ich im Monat nicht unter sechsstellig.“

Katja Krasavice: Onlyfans kein Widerspruch zum DSDS-Job

Katja Krasavice war im Gespräch mit Kai Pflaume wichtig zu betonen, dass ihr Onlyfans-Job nicht im Widerspruch zu ihren anderen Engagements wie ihrem DSDS-Job steht. Sie sei trotzdem eine ernstzunehmende Unternehmerin, sagte sie. Auf die Frage, was sie denn an dem Bezahl-Portal so reize, antwortete sie: „Warum soll ich die Fotos umsonst auf Instagram hochladen?“

Angesichts des Zoffs mit Dieter Bohlen, der eine zweite Staffel als DSDS-Jurorin sehr unwahrscheinlich macht, bleibt Onlyfans eine wichtige Stütze in Katja Krasavices Geschäftsmodell.